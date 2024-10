‘First Dates’: a qué hora empieza y dónde ver el programa de Cuatro

Durante los últimos ocho años, ha habido un líder indiscutible en el prime time de Cuatro: First Dates. El popular show de citas a ciegas, presentado por Carlos Sobera, se ha convertido en la opción ideal de muchos solteros a la hora de encontrar el amor. Pues, tras realizar un test de compatibilidad donde tienen que exponer sus gustos, aficiones y prototipo de pareja perfecta, entre otras cuestiones, son emparejados con su potencial pareja ideal. Un encuentro televisivo donde los participantes, que no se conocen de nada, viven su primera cita rodeados de cámaras. Una experiencia única que cada vez experimentan más personas y que nos ha dejado momentos dignos de recordar, sin lugar a duda.

Horario: a qué hora empieza ‘First Dates’

Además, y debido a la gran aceptación que tiene el formato en la parrilla televisiva española, los espectadores pueden verlo diariamente. Una apuesta muy acertada que se presenta de lunes a viernes en Cuatro de 21:05 a 22:50 horas. Eso sí, recordemos que en el archipiélago canario es una hora antes. Numerosas citas y solteros que cada noche dejan a los espectadores con ganas de más. Pues, si hay algo que nos ha dejado claro First Dates es que nunca dejarán de sorprendernos con sus participantes. Por ello, si quieres ver el programa también de manera online, no te preocupes. ¡Te contamos lo que necesitas saber!

Dónde ver ‘First Dates’ en tv y online

Como adelantábamos en líneas anteriores, First Dates se emite en el prime time de la cadena Cuatro. Por lo tanto para poder verlo tan solo será necesario tener sintonizado en la televisión dicho canal. Una vez completado este paso, lo siguiente será estar pendiente al horario de las 21:05 horas, que es cuando comienza el programa.

Por otro lado, en el caso de querer disfrutar del show televisivo de manera online, hay otra alternativa. El grupo de comunicación pone a disposición de su público un gran material de proyectos audiovisuales en su app de Mitele. Para ello, tan solo será necesario descargarse la aplicación en el dispositivo deseado (móvil, tablet, ipad…) y crearse un usuario.

Una vez realizado lo citado, se buscará el nombre de First Dates en el buscador y se podrá disfrutar de numerosos programas sin ningún tipo de coste. Además, gracias a Mitele también es posible ver Cuatro en directo desde cualquier dispositivo.

Asimismo, y en el caso de no querer descargarse la app, también se puede acceder al contenido de Mitele a través del buscador de internet deseado. Eso sí, el procedimiento es el mismo. Pues, será necesario identificarse con un usuario y contraseña antes de proceder a ver el programa. Por lo tanto, ya no hay excusas para disfrutar de First Dates.