‘First Dates’: el profesor de zumba de Shakira busca el amor en el programa

A veces incluso Carlos Sobera se queda impactado con los comensales que van a buscar el amor al restaurante First Dates. El pasado martes 21 de marzo, entró Juanma, una persona muy optimista que guardaba un secreto en sus manos, había sido profesor de zumba de la colombiana Shakira. El presentador no podía creer que la artista necesitara clases de baile y el comensal le explicó un poco más de su trabajo.

Juanma aseguró que Shakira era muy guapa y sobre todo muy agradable y buena persona, ante la sorpresa de Sobera sobre que la cantante fuese a clases de baile, este le explicó que se trataba de clases particulares en su casa cuando todavía estaba embarazada de su hijo Sasha. Minutos más tarde comentaba que la de Barranquilla era muy fan del cardio y se quedó asombrada cuando vio a un catalán bailar así de bien: “No me creo que seas catalán porque estoy casada con uno y no se mueve así, ahí lo dejo”, le comentó la cantante.

El profesor de zumba de Shakira busca el amor en #FirstDates21M: “No me creo que seas catalán, estoy casada con uno y no se mueve así”https://t.co/Mc1XtqByfn — First Dates (@firstdates_tv) March 21, 2023

Se considera una persona muy social y activa a la que le encanta bailar, cantar y hacer música; por lo que su pareja debía asumir que estar con él, era estar con un piano o con una guitarra todo el tiempo. Por la puerta entraba Javier, un apasionado de las faldas, lo que no se esperaba era que al entrar ambos se reconocieran pues se habían visto en otras ocasiones anteriormente. Un día de casualidad, Javier fue a un concierto de Juanma y le gustó tanto que al acabar le pidió el teléfono y a partir de ahí empezaron a conocerse. Sin embargo, Javier pronto encontró pareja y la relación se acabó.

Los dos se mostraron en todo momento muy felices de volver a reencontrarse y vivieron un momento de los más especiales de First Dates hasta la fecha cuando Juanma comenzó a cantar la canción que a su cita le había encantado durante el concierto al que fue. Esta terminó con un romántico beso y con la decisión de tener muchas más citas juntos, pues donde hubo fuego, siempre quedarán cenizas.