Adele lanza un mensaje a Gerard Piqué tras la última actuación de Shakira

La colaboración de Shakira y Bizarrap sigue dando que hablar. En esta ocasión, ha sido la artista británica Adele la que se ha pronunciado después de la actuación que ambos protagonizaron hace unos días en el programa estadounidense The Tonight Show.

Hace casi dos meses que la session #53 de Shakira y Bizarrap es una de las canciones más reproducidas en todas las plataformas digitales a nivel mundial. Una canción en la que durante sus 3:33 minutos de duración la artista colombiana se despacha a gusto contra su ex pareja, Gerard Piqué.

Y parece que incluso Adele está al tanto de la guerra mediática que desde hace meses protagonizan la artista de Barranquilla y el ex futbolista blaugrana, pues durante su último concierto sorprendió al mandar un recado a Piqué.

Last night, during her Vegas residency, @Adele asked a 13-year-old girl who her favorite artist was, and she replied, «Shakira.»

Adele saw Shakira’s performance on @FallonTonight and said “her ex-husband must be in trouble.” pic.twitter.com/vPkbzgHCiC

