Adele: la historia de cómo firmó un vestido de novia en un concierto en Las Vegas

Adele continúa inmersa en su residencia en Las Vegas. Desde el pasado mes de noviembre, la artista británica está llevando a cabo una serie de conciertos bajo el nombre de Weekends With Adele en el Coliseo del Caesars Palace de la ciudad estadounidense.

A lo largo de los últimos meses, durante sus conciertos la artista no ha dejado de protagonizar momentos que no han tardado en volverse virales en las redes sociales. El último de ellos hace tan solo unos días mientras interpretaba uno de sus grandes éxitos, When We Were Young.

La artista recorría los asientos del Coliseo mientras interpretaba la canción, cuando se encontró a una pareja de recién casados. En ese momento Adele se acercó a la pareja, les preguntó si realmente se acababan de casar y les dio la enhorabuena.

Adele signs wedding dress of couple who attended her concert right after getting married. pic.twitter.com/2TG9A4R4nA — Pop Base (@PopBase) March 5, 2023

Micrófono en mano, la artista británica no dudó en firmar el vestido de la novia, tal y como le había pedido la pareja, protagonizando un divertido momento que más tarde compartieron muchos de los asistentes a través de las redes sociales.

Pero ese no fue el único momento que Adele regaló durante uno de sus últimos conciertos en Las Vegas. Mientras se encontraba recorriendo los asientos del emblemático Coliseo, Adele aprovechó para hablar con una de las asistentes más jóvenes de la sala.

La artista se paró a hablar con una niña que había acudido junto a sus padres y la pequeña le contó que tenía novio y que se llamaba Harry, a lo que le confirmaron que se refería al artista Harry Styles. Una respuesta que provocó las risas tanto de Adele como de los asistentes al concierto.