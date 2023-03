‘First Dates’: Pablo deja en shock a su cita al hacerle saber que quiere «conocer a su suegra”

Una noche más First Dates regresó a Cuatro para ofrecer a los espectadores un nuevo programa del popular show de citas. Un encuentro donde Pablo y Luz se convirtieron en dos de los grandes protagonistas al vivir una primera cita muy diferente.

Luz, una joven apasionada por los tatuajes, se presentó en el programa en busca de su media naranja. En el amor no ha tenido demasiada suerte pues, tal y como le explicó a Carlos Sobera, se ha encontrado con relaciones muy superficiales. “Solo se han fijado en el físico o han desaparecido”, explicó la comensal.

A Pablo le entran las prisas en #FirstDates1M: “Quiero conocer a mi futura suegra”https://t.co/QHwXZBETUR — First Dates (@firstdates_tv) March 1, 2023

Su cita de la noche fue Pablo, un joven fotógrafo que nunca ha tenido una relación seria. A pesar de haberse enamorado en varias ocasiones, sus sentimientos no han sido correspondidos, por lo que lo ha pasado un poco mal en el plano amoroso. Sin embargo, al ver a Luz ha sentido que, quizás, ahora la suerte si estuviese de su parte.

“Creo que sí puede ser”, declaró al ver a la soltera. Durante la cena, ambos se han ido conociendo un poco mejor y han coincidido en sus gustos por el mundo audiovisual. Además, Luz le ha comentado que es actriz de teatro, hace fotografías y posa como modelo. Puntos que le han gustado mucho a Pablo.

Asimismo, el comensal le ha confesado que le encanta el anime y el manga, un estilo de animación del que ella no tenía ni idea. Eso sí, le ha confesado que su madre era muy fan, un detalle que ha llevado a Pablo a decir algo que la joven no supo cómo interpretar. “Quiero conocer a mi futura suegra”, le dijo. Al final, la chispa ha surgido y ambos han estado de acuerdo en seguir conociéndose fuera, lejos de las cámaras de First Dates.