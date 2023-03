‘First Dates’: Vanesa tiene claro qué tiene que tener un hombre para conquistarla

Como cada noche, First Dates regresó a Cuatro para ofrecer a los espectadores un nuevo programa del popular show de citas. Un encuentro donde una de las comensales que más dio que hablar fue Vanesa, una joven colombiana con los requisitos muy claros.

«Me encanta que un hombre me trate bien, obvio, a quién no. Pero soy algo exagerada en ese tema porque quiero que me traten como una reina, que me tengan contenta, que me den regalos…», explicó en su presentación. «Todavía no lo he encontrado, pero sé que lo haré», añadió la soltera antes de saludar a Elsa Anka.

Vanesa, de #FirstDates28F, tiene claro lo que busca en un hombre: “Que tenga dinero”https://t.co/CK7hxWVDNJ — First Dates (@firstdates_tv) February 28, 2023

«No quiero salir con más latinos porque me ha ido mal. Son muy generosos, pero también son infieles», confesó. Asimismo, la comensal le contó a la presentadora que no le ha ido muy bien en el pasado a nivel sentimental. «Tuve un desamor en mi país y como mi hermana se casó con un español, yo también quiero porque son muy fieles, cariñosos… aunque algunos son muy tacaños», dijo.

«¿Qué tiene que tener un hombre para que te conquiste?», le preguntó Anka. Una cuestión que Vanesa le respondió sin pensarlo demasiado. «Dinero», señaló. Pero, inmediatamente rectificó y añadió que «eso era antes, ahora no soy tan materialista». Una serie de requisitos que esperaba encontrar en su cita de la noche, Abel.

Sin embargo, nada más verle, la mujer le hizo gestos a Matías Roure, el barman del local de Cuatro, para hacerle saber que no le gustaba nada. «Tiene pinta de colombiano», le dijo la comensal. «No sé cómo él puede pretender salir conmigo. No es que yo me crea mucho, pero bueno…», comentó sin filtros.

Tras ello, la pareja de comensales pasó a la mesa para comenzar la cena y conocerse un poco mejor. Pero, las reticencias de la colombiana estuvieron presentes desde el primer instante. «No me gusta ni su ropa ni su dentadura, estoy segura de que tiene un puente, parece que lleva una caja de dientes», señaló Vanesa con desagrado.

Al final, y como era de esperar, Abel no quiso tener una segunda cita con la soltera. El motivo de ello lo dejó bien claro. «Ha habido cosas en las que no hemos encajado como esperaba y no me han gustado», afirmó. Ella, visiblemente ofendida por ser rechazada, tampoco quiso volver a quedar con él. Pero, no concluyó su paso en First Dates sin dejarle saber que «no es el tipo de hombre que a mí me gusta».