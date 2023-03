‘First Dates’: Matías, en shock ante el sonado tropiezo de una comensal

Sandra entró al programa First Dates tan emocionada que casi acaba en los pies de Matías y caída en el suelo, tras tropezar con la alfombra de recepción de invitados del restaurante. Matías, no pudo aguantar la risa y acabaron los dos riéndose de la situación que acababan de vivir.

El barman se preocupó mucho por el estado de la joven, pero tras conocer que estaba bien, la cita siguió con normalidad. Sandra es una chica de 29 años, rubia, que trabaja como enfermera de quirófano. En su vida no ha tenido muchas relaciones, pues es una chica muy exigente y considera que vive en su mundo.

Cuando pienso que es viernes y me doy cuenta de que aún es miércoles 🤣 #FirstDates https://t.co/P4yvGTkYri pic.twitter.com/RYiwzvyjhS — Cuatro (@cuatro) March 1, 2023

Su cita era David, una persona aparentemente prepotente y con actitud de chulo, pero que en el fondo decía ser un trozo de pan. Nada más verle, Sandra sabía que no era su prototipo de chico e incluso su cita le generó un poco de miedo, a la vez que desilusión.

Durante la cena David le preguntaba a Sandra si comía de todo o si por el contrario seguía algún tipo de dieta, pues él se considera anti vegetarianos y una de sus pasiones es comer carne de caballo y de potro. La joven no se podía creer lo que estaba escuchando, y eso hizo que le gustara todavía un poco menos que antes.

Llegado el momento de tomar la decisión final Sandra le comentó que no le había gustado. A pesar de que a David si que le había parecido una chica bastante atractiva, ambos dijeron que no, ella porque no veía que tuviesen nada en común y él porque la veía muy responsable.