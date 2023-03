‘First Dates’: Josema, en shock al encontrarse con el hombre del que le habló su brujo

Una noche más, una nueva tanda de solteros ha acudido al restaurante de First Dates para encontrar a su media naranja. Uno de los comensales ha dejado pasmados tanto a su cita como a los espectadores cuando ha revelado que se le había cumplido una predicción que le hizo un brujo.

Andrés ha sido el primero en llegar al programa y se ha definido como “el típico sevillano de Ocho apellidos vascos”. Con esto ha querido decir que sus gustos eran muy básicos en su comunidad y que era un apasionado del Rocío y del mundo del caballo. El chico de sus sueños es aquel con el que compartir estos gustos y, por tanto, su vida. Su cita ha sido Josema, un chico que afirma ser muy querido en su pueblo debido a que participa en todos los eventos: política, carnaval, procesiones, etc. Tiene su propia floristería y como no podía ser de otra manera esta tiene nombre de virgen. Al verse, el sevillano ha confesado que el florista le parecía muy guapo, pero que igual por la calle no se fijaría en él.

Ya en la mesa, Andrés ha querido saber por qué su cita se decidió a montar una floristería. El comensal ha explicado que antes hacía centros de flores y que al comprobar que había mucha demanda decidió dar el paso. Este a su vez a preguntado por el tema religioso y el enfermero le ha hecho saber que también le gustaba y que estaba en una hermandad.

Eso sí, al preguntar sobre política han llegado las primeras sorpresas. El soltero ha explicado que no estaba interesado y que no se sentía cómodo compartiendo sus ideas políticas en la primera cita. Sin embargo, Josema ha revelado que él se había llegado a presentar a algunas listas y que su familia estaba muy metida en política. El partido al que representó se trata de Izquierda Unida y el sevillano se ha quedado muy sorprendido ya que considera que no combina con su aspecto e ideales.

El florista es bastante creyente en general y cuando ha conocido la edad de su acompañante, se ha dado cuenta de que la predicción que le hizo un brujo hacía aproximadamente un año se estaba cumpliendo. Un vidente le dijo que iba a conocer a un chico sanitario, cuyo nombre empezaba por A y que era dos años mayor que él. El enfermero se ha quedado en shock, aunque ha confesado que él también cree en esas cosas e incluso tenía pensado ir él mismo a visitar a una bruja en Bollullos.

Para finalizar su paso por First Dates, Josema se ha lanzado a pagar la cena y a Andrés no le ha quedado más remedio que aceptarlo y afirmar que él pagará la siguiente. Ambos se han gustado, tienen estilos parecidos y encima viven bastante cerca, por lo que en la decisión final han decidido tener una segunda cita para seguir conociéndose más en profundidad.