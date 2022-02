‘First Dates’, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en uno de los programas más seguidos cada noche en nuestro país. Cada vez son más los comensales que no dudan en aprovechar la oportunidad para acudir al espacio presentado por Carlos Sobera para tratar de encontrar a su media naranja.

En esta ocasión, pudimos conocer a María y a Rubén. Aunque la cita comenzó bastante bien, parece que el final no fue el que ninguno de los dos deseaba. La atracción física era evidente y parecía que se entendían perfectamente. Todo empezó a torcerse cuando decidieron hablar del horóscopo.

María aseguró que era Acuario, algo que hizo que Rubén se llevara las manos a la cabeza al ser Virgo: “Hay choque, yo creo”. Pero ese choque no iba a ser el único que iban a tener en la cita, puesto que un comentario por parte del comensal hizo que ella se sintiera verdaderamente incómoda.

De un momento a otro, Rubén preguntó a su cita qué pensaba de él: “¿Entro físicamente dentro de lo que a ti te gusta?”, preguntó. María respondió de manera afirmativa, dejándole claro que le parecía bastante guapo. Él, en ese instante y con una sola frase, tiró por la borda el encuentro.

“Yo pedí que mi pareja tuviera las tetas grandes y, puede ser descarado, pero es como que las tienes ¿sabes?”, aseguró Rubén. María, frente a las cámaras de ‘First Dates’, reconoció que sus palabras estuvieron fuera de lugar: “Ya he visto qué tipo de chico es. Me cae muy bien, como amigo le tendría, pero como una pareja no”.

La comensal, además, añadió: “Si a los diez minutos me dice lo de los pechos, next”. Rubén no desistió, al hacer la siguiente pregunta: “¿Te quedas luego?”, a lo que María no tardó en responder, con contundencia: “Yo me voy para casa, que el tren no espera”. En la decisión final, el comensal quiso hacer una pregunta a su cita: “¿Nada malo que decirme?” y María se sinceró, mencionando el comentario sobre sus pechos. Rubén quiso tener una segunda cita con la joven mientras que ella se negó.