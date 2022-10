‘First Dates’ | Gisseeth, sobre las relaciones esporádicas: «Es como vender carne en descuento»

Una semana más, First Dates arranca con su nueva temporada y lo hace de la mano de nuevos programas, donde estamos teniendo la oportunidad de conocer a nuevos comensales que han acudido con el objetivo de encontrar el amor. Un encuentro donde recientemente pudimos conocer a Gisseeth y José, dos apasionados por el mar y su trabajo.

La joven de 22 años, cuyo sueño es ser azafata de avión, comentó en su presentación que le gusta que la miren. “Soy como un bolso de Chanel, pero de edición limitada”, dijo. Su cita de la noche fue José, un joven que se define como un hombre de mar. “A mí me sacas del mar y me ahogo”, confesó.

Un soltero con más ganas de sexo y un Torrójer 😉🎵 Las nuevas parejas de #FirstDates30S ya vienen de camino al restaurante. ¡Os esperamos en una hora! ❤️ pic.twitter.com/uFs7jak3Fu — First Dates (@firstdates_tv) September 30, 2022

Al conocerse, la conexión ha sido prácticamente inmediata, especialmente, al saber que ambos eran de Las Palmas de Gran Canaria. Pero, José ha tenido claro que “a mí edad el físico pasa a un segundo plano”. Ambos comensales han puesto sobre la mesa sus gustos y objetivos para el futuro, compartiendo una larga lista de ellos, como su pasión por su trabajo.

Asimismo, José le ha contado a Gisseeth que trabaja en un barco y que su sueño es ser capitán. Ante ello, la joven ha quedado completamente impresionada, tanto, que le ha confesado que tiene una fuerte conexión con el agua, que siente su poder sanador y su energía positiva. “Ya sea en el mar o en la piscina”, señaló.

Por otro lado, y con respecto al amor, José le ha explicado que no ha tenido tantas relaciones debido a que es muy complicado compaginarlo con su trabajo. Por su parte, Gisseeth le ha explicado que ella siente que vale mucho como para acostarse con cualquiera. “Es como vender carne en descuento, está buena, te la comes, pero no es memorable”, comentó.

Ambos estaban encantados el uno con el otro, pero eran conscientes de que tener una futura relación juntos era prácticamente imposible por sus trabajos. Esta postura ha sido la que ha defendido José en la decisión final de First Dates, la cual Gisseeth ha entendido.

Por otro lado, ella le ha explicado que no tendría una segunda cita porque han tenido tantas cosas en común que le ha visto más como su mejor amigo que como una pareja.