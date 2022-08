‘First Dates’: esta comensal genera críticas en las redes sociales con su actitud

Muchas de las citas del programa de Cuatro, First Dates, se han convertido en virales en redes sociales e internet en general. Ya sea por algún hecho gracioso o alguna contestación desagradable por parte de alguno de los comensales. En este caso, la actitud de una mujer al ver a su cita ha desatado la polémica en Twitter, y muchos famosos han querido dar su opinión al respecto.

Todo ocurría a finales de junio, cuando se emitió este programa en el que, tras ver a su cita, una mujer dijo a Carlos Sobera que se negaba rotundamente a cenar con el por su aspecto físico. Se trata de Carmen, una mujer de 36 años de Cáceres, la cual no pudo evitar mostrar la repugnancia que sentía hacia el otro comensal.

“Sois unos canallas, es que no eres mi prototipo para nada. Para nada, para nada”. Empezó diciendo la cacereña. Durante el pequeño lapso de tiempo que continuó en el restaurante de First Dates soltó perlas como «¿Para esto me habéis hecho venir? No mira, no quiero ser desagradable pero no voy a cenar contigo», «Yo no he pedido eso a los reyes, he pedido otra cosa» y «¿Cómo me hacéis venir para esto? Qué desilusión de chico ahora también».

Después de un tiempo, una usuaria de Twitter ha lanzado la siguiente pregunta: ”¿Sincera o mal educada?”. A esto, Ana Milán ha dicho “Ella es maleducada y mala persona. No se trata así a nadie. Él es un tipo con suerte”. El cómico canario Aarón Gómez también ha querido mojarse, y ha dicho muy acertadamente que “Son cosas complementarias, de hecho, la honestidad sin empatía es crueldad”.

No sabemos si el programa comandado por Carlos Sobera le dará una segunda oportunidad de encontrar el amor al hombre que sufrió esta situación, pero sin duda deberían.