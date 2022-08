‘First Dates’ | Agustín deja en shock a su cita: «¿Te gusta el sadomasoquismo?»

Los comensales del programa de Cuatro, First Dates, no paran de sorprendernos. En muchas ocasiones las citas se caldean hasta el punto de que la recomendación de edad para verlo debería de subir. Este ha sido el caso del encuentro entre Agustín y Silvia, los cuales han tocado muchísimos temas, en los que mejor sería taparle los oídos a los más jóvenes.

La cita no empezó de la mejor manera, y es que, Agustín no estaba del todo convencido sobre el físico de su pareja, su rostro no le parecía muy de su estilo. Por su lado, Silvia si que se mostró encantada con el aspecto de su acompañante, y reconoció que le parecía un hombre atractivo en todos los sentidos.

A pesar de esta primera toma de contacto algo desilusionante la cosa fue mejorando mucho. Agustín fue sintiéndose mejor con Silvia según pasaban los minutos y reconoció ante las cámaras del programa comandado por Carlos Sobera que «Es una chica que sabe escuchar y eso me gusta. No es una de esas personas que está todo el rato ‘yo, yo, yo’. Sabe escuchar».

La cita fue fluyendo con bastante naturalidad hasta que Agustín le lanzo una pregunta algo atrevida a Silvia, quería saber si le gustaba el sadomasoquismo. La chica se quedo de piedra, sin saber muy bien que responderle y Agustín quiso aclarar que era una broma.

La conversación se fue calentando y estuvieron compartiendo intimidades el resto de la noche. También empezaron a planear su segunda cita sin apenas acabar la primera, «Te llevaría a un balneario… Y no solo para verte en bikini, que también. Es porque hay que romper el topicazo» le dijo el joven a su pareja.

Finalmente, ambos han decidido darse el sí y poder disfrutar de una segunda cita fuera del alcance de las cámaras de First Dates.