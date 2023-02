Una noche más, First Dates regresó a Cuatro con una nueva entrega. El programa presentado por Carlos Sobera volvió a sorprender a los espectadores con los comensales que acudieron al restaurante del programa en busca del amor.

Mari Luz acudió al restaurante de First Dates en busca del amor. Sin embargo, la comensal no se esperaba encontrarse con un hombre del calibre de Emilio, con quien no congenió desde el primer momento en el que se conocieron.

Emilio, al ver a Mari Luz, sintió que él podía ser su sobrino o su nieto “parece mucho mayor que yo”. Y expresó ante las cámaras del programa que no le había gustado su cita, realizando unas declaraciones que dieron mucho que hablar en las redes sociales.

Emilio no se ve con su cita de ‘First Dates’: “No la puedo llevar al lado, la gente me apedrearía” 😱 #FirstDates22F https://t.co/oKAZQTT89n — First Dates (@firstdates_tv) February 23, 2023

Emilio expresó que le gustaban las mujeres tipo “Jennifer López o Shakira, de muslo gordo” y sintió que no podría tener nada con su cita porque “No me gusta, no la puedo llevar al lado, toda la gente me apedrearía a mí”, aseguró.

De hecho, Emilio no tuvo ningún pudor a la hora de expresar a las gemelas que su cita no le había gustado nada: “va a ser que no”, expresó cuando le preguntaron si tendría una segunda cita con ella. Algo que se confirmó en la decisión final.

En el momento de la decisión final, Mari Luz quiso ser sincera y le contó a Emilio que ella buscaba a un hombre más joven y más alto que él. Él le confesó que tampoco era lo que estaba buscando, y ambos se marcharon del restaurante tal y como habían llegado, con la esperanza de volver a ilusionarse fuera del programa.