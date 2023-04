‘First Dates’: el curioso motivo por el que César conocía el programa

Una noche más, los espectadores de Cuatro se volvieron a quedar muy sorprendidos con los comensales que acudieron al restaurante del programa First Dates en busca del amor. En esta ocasión, los comensales que más llamaron la atención fueron César y Juanito.

Cesar fue el primero en llegar al restaurante. «Me trajo a España el amor. Estando en mi país conocí a un español y cumplí mi sueño de venir gracias a él», expresó. «Aparte de por su familia, también tenía una buena posición económica en Barcelona y no se quiso separar de su mujer», recordó.

«De hecho, conocí este programa porque mi exnovio salió en este programa siendo mi pareja, pero dijo que era soltero. A continuación llegó Juan, su cita, que comentó entre risas que: «me encantan los santos y colecciono estampitas. Lo que tengo de puta, lo tengo de santa».

El grito desesperado de un soltero de #FirstDates3A a su exnovio millonario: “Javi, quiero volver contigo”https://t.co/eKamrwe2za — First Dates (@firstdates_tv) April 3, 2023

A César no le gustó nada, ni físicamente, ni que se pintara las uñas o que usara bolso. Durante la cita, no llegaron a conectar en ningún momento sin embargo en el fotomatón terminaron besándose: «No me ha gustado, pero un morreíto no se lo voy a negar», afirmó Juanito.

Al final de la cita, debido a que no habían conectado en ningún momento, César expresó que no quería tener una segunda cita con Juanito «porque siento que no tenemos los mismos gustos», no obstante sí que creía que podían mantener una amistad fuera del programa.

Por su parte, el gaditano tampoco quiso volver a quedar con él porque «me gustan los chicos más altos». De esta forma, antes de abandonar el restaurante, Cesar concluyó la cita mandándole un mensaje al hombre por el que vino a España para volver a mantener el contacto con él.