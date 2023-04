‘First Dates’: la actitud de un soltero consigue espantar a su cita

Tener una autoestima alta en general es algo bueno, el problema es cuando la autoestima se convierte en ego desmesurado. Uno de los comensales de First Dates ha visto arruinada su cita por esta actitud de su acompañante.

El primero en llegar al restaurante ha sido Raúl, un chico de 21 años que vive en Madrid. “Cuando me miro al espejo veo a una persona bastante pibón, muy pibón”, ha explicado sobre sí mismo. Actualmente es modelo y afirma que “me gustaría ser alguien importante y que me conozcan”. En el amor no ha tenido suerte en las relaciones y al estar solo en la ciudad busca a alguien que le de cariño. En cuanto al físico, pide a alguien que “sea guapo, pero no más que yo”. Además, ha confesado que le da inseguridad el abandono.

Su cita ha sido David, un estudiante de Farmacia de 19 años. Nunca se ha enamorado y por eso confiesa que no se cierra a nada. “David me parece guapo, pero no más que yo. Es que mírame a mí… Yo soy una persona insuperable”, ha confesado el joven a cámara al ver a su cita. “Sí que da el pego para ser modelo porque tiene así rollito”, revelaba por otro lado el estudiante al que sí le ha llamado la atención Raúl.

Ya en la mesa, ambos han hablado de por qué habían acudido a First Dates. David ha contado que ya estaba cansado de Tinder y de que sus relaciones fueran cortas. Todavía no había revelado su orientación sexual a su familia y ha tenido que hacerlo antes de acudir al programa. “Me parece muy valiente por su parte porque ya es como público y me ha gustado eso de que tenga esa valentía”, ha señalado el modelo.

Ya hacia el final de la cita, Raúl ha contado que nunca salía de casa sin su cacao y que le gustaba llevar gorra. El estudiante ha explicado que él era más de gafas de sol, pero a Raúl no le gusta este complemente porque no le permiten enseñar sus increíbles cejas. “Como estoy en el mundo del modelaje estoy muy centrado en verme bien”, ha confesado a su acompañante. “Cuando voy por Gran Vía siento que todo el mundo me mira”, ha añadido después. “Es un chico guapo, pero no me parece para ese ego que tiene ahí tan subido”, confesaba David a las cámaras. Acto seguido ha intentado bajarle los humos al modelo, pero ha sido interrumpido. “Mírame tío, no cualquiera me puede tener a mí”, ha afirmado el otro joven con gran seguridad.

En la decisión final de First Dates, los dos han tenido claro que no querían segunda cita y que solo se veían como amigos. David también ha visto un gran problema en el ego abismal de su cita y lo que al principio le ha parecido gracioso ha acabado espantándole. “No podría estar de primeras con una persona así, me irritaría yo mismo”, ha asegurado.