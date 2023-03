‘First Dates’: Gema reconoce que su objetivo es vivir su “propia telenovela turca”

First Dates regresó una noche más a Cuatro con una nueva entrega. Y de nuevo, los espectadores se volvieron a quedar muy sorprendidos con los comensales que acudieron al restaurante del programa de citas en busca del amor. En esta ocasión Gema e Isaac fueron los comensales que más llamaron la atención.

Tras su llegada al restaurante del programa, Gema explicó que se encuentra en uno de los mejores momentos de su vida, a pesar de no haber encontrado todavía al hombre de su vida. «Nunca acabo teniendo la telenovela que yo quiero”, expresó la comensal.

Por su parte, Isaac, expresó su teoría sobre la sociedad actual al llegar al restaurante: “solo pensamos en nosotros mismos y tenemos cero empatía, deberíamos no juzgar y ponernos en la piel de la otra persona”. expresó el comensal antes de conocer a Gema, quien le dio muy buena impresión.

Gema busca vivir su propia telenovela turca en #FirstDates29M: “Espero a ese hombre que llegue y me cautive”https://t.co/hOXFchILOR — First Dates (@firstdates_tv) March 29, 2023

La cita comenzó hablando de sus aficiones e Isaac le ha confesó que no tenía ninguna concreta, pero que le gustaba hacer cualquier deporte. Además, ambos coincidieron en su pasión por el submarinismo, pues era algo que siempre les había fascinado.

Isaac le contó que dejó su vida en Barcelona y su puesto fijo por una nueva vida en Lleida y está feliz. En cuanto al amor, le explicó que se había autoimpuesto no enamorarse en mucho tiempo porque sentía que había dependido mucho de sus anteriores parejas.

Por otro lado, en el momento de la decisión final de First Dates, Isaac le dijo que sí que quería tener una segunda cita para conocerse un poco mejor, sin embargo ella no quiso volver a tener una segunda cita y le confesó que no tenía el físico que esperaba.