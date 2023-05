‘First Dates’: un conocido tiktoker llega al restaurante y acaba comiéndose un bocadillo tras la cena

El pasado miércoles 24 de mayo First Dates regresó a Cuatro y lo hice de la mano de un programa que no dejó indiferente a nadie. Para sorpresa de todos, uno de los comensales de la noche que acudió en busca de su media naranja fue uno de los rostros más conocidos del universo TikTok, El Patica.

El soltero aterrizó en el restaurante de Carlos Sobera y, entre otros temas, explicó el por qué le dicen así. Al parece, su padre se rompió la pierna al caerse del tractor y tuvo una recuperación bastante complicada, motivo por el que le pusieron el Patica. Por su parte, José Ángel, es conocido como «el hijo del Patica”.

El Patica le pide unas aceitunas a Matías en #FirstDates: “No son del Pacífico, pero están buenas” https://t.co/iSwqEKHUnj — First Dates (@firstdates_tv) May 24, 2023

Tras conocerlo, el presentador de Mediaset le ha preguntado si le apetecía tomar algo, una cuestión a la que el comensal no se ha negado y le pidió a Matías un agua fresquita y “unas aceitunillas”. El joven explicó que está contento por el éxito que está teniendo en redes sociales pero, es consciente de que la fama es algo efímero. En cuanto al amor, nunca ha tenido novia, por lo que busca a alguien que lo quiera por cómo es y no por interés.

Fue entonces cuando conoció a Noelia, una joven que confesó que lo que más le gusta en la vida es comer. “Yo no tengo complejo ninguno”, señaló. Al ver al Patica, la joven se ha quedado sin palabras debido a que lo reconoció de haberlo visto en TikTok. Mientras, él ha intentado actuar con naturalidad y le ha ofrecido una aceituna. “No son del Pacífico, pero están buenas”, le dijo el joven de 26 años.

Al comenzar la velada, al soltero no le ha gustado demasiado que le preguntara por su faceta como celebridad de internet. Pero, parece ser que de un segundo a otro cambió de opinión pues, cuando le trajeron la comida no dudó en sacar su móvil para grabar un video. “Yo tengo que informar a mis seguidores de dónde estoy y de lo que como”, le explicó a la soltera.

“Nos vamos a quedar desmayaos”, señaló el Patica al ver que la comida llegaba a la mesa en razones modestas. “Me tenía que haber traído la capacha del campo con un buen bocadillo”, afirmó. Unas palabras con las que el joven demostró que el concepto de comida fusión no le convence demasiado. “Una pintica en el plato que hay más plato que comida, ¿eso qué es?”, declaró sorprendido.

Sin embargo, el menú de First Dates no fue suficiente para el soltero. “Necesito condimento, no vaya a ser que por la noche te de un mareíllo y para que queremos más”, le explicó a Noelia. Debido a ello, Elsa Enka le ha traído un maxi bocadillo de tortilla, una aportación con la que sí se quedó satisfecho. “Aquí sí hay miga», dijo el andaluz con humor.

Al concluir la velada en First Dates, en la decisión final, la joven ha señalado que no comprendía el motivo por el que el Patica no tuviera pareja. Le ha parecido un buen chico, trabajador y divertido, cualidades por las que no dudó en decir sí a una segunda cita. Pero, desafortunadamente, el comensal no opinó lo mismo. “No eres mi tipo de chica”, le explicó. Eso sí, lejos de dejarlo ahí, no ha querido irse del programa sin invitarla a un trocito de su bocadillo de tortilla.