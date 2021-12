Una noche más, ‘First Dates’ volvió a sorprender a los espectadores. En esta ocasión, la audiencia del famoso programa de Cuatro, conducido por Carlos Sobera se quedó muy sorprendida con la confesión de Bárbara, una de las comensales, sobre su cita.

Bárbara llegó al programa con las ideas muy claras. La joven entró con muchas ganas y nada más abrir las puertas del restaurante se encontró con Juan, con quien tuvo una gran conexión desde el primer momento. No obstante, a ella hubo algo que le llamó especialmente la atención.

De primeras, ambos comensales se mostraron muy contentos con la cita, demostrando una gran química desde el principio. De hecho, no podían dejar de mirarse, sobre todo Bárbara, que demostró ser una persona muy observadora al fijarse en este detalle.

Rocío sorprende a su cita con su defensa del veganismo: “Me comería antes a una persona que a un animal” #FirstDates16D https://t.co/BBUiGvMzEG — Cuatro (@cuatro) December 17, 2021

Bárbara no podía apartar su mirada del cuerpo de Juan y hasta se fijó en un detalle bastante curioso. “Lo que sí me he fijado es que… ¡tenía los pezones empitonados!”, dijo la joven entre risas.

Aunque ambos demostraron una gran química desde el primer momento, no obstante, hubo algo de la joven que no gustó demasiado a Juan, y es que el joven no dudó en hacerle una cobra cuando vio que ella era fumadora, algo que él no tolera. Siendo un momento que se comentó en las redes sociales durante la emisión del programa. Finalmente, los dos se marcharon juntos del restaurante.