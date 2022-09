‘First Dates’: Una comensal se enfada con su cita en el momento de pagar la cena

No es algo extraño ver desavenencias entre los comensales del programa de Cuatro, First Dates. En este programa, muchas de las citas han acabado bastante mal por diversos motivos, la política o la vida sexual suelen ser temas de conversación que desembocan en conflictos en muchas ocasiones. El dinero también suele ser un concepto que enfrente mucho a la gente, y que les priva de encontrar a su media naranja, y esto es lo que ha estado a punto de estropear una de las citas del último programa.

Magnolia y René se encontraron en el restaurante del amor de Cuatro para disfrutar de una cena y ver que surgía. La cita en principio marcho con total normalidad, ambas personas se declararon amantes de la lectura, y en especial de la poesía, algo que les unió mucho desde el principio. Y es que, previamente habían pedido al equipo de First Dates una persona con un nivel cultural alto.

¡Todo listo para la nueva temporada de #FirstDates! 😍 Naturalidad, franqueza, espontaneidad, diversidad y mucho amor en septiembre, en @cuatro ❤️https://t.co/QmB2cMga5p pic.twitter.com/lbJC2RiBSm — First Dates (@firstdates_tv) August 28, 2022

“Me pareces una mujer en el más amplio sentido de la palabra. No sé si podremos o no podremos quedar en otra ocasión, pero a mí, sinceramente, me gustaría” fueron las palabras del hombre a Magnolia. Esta, a pesar de sentirse atraída por René reconoció que le cortaría la coleta.

Después de una cena en la que se sintieron muy cómodos ambos comensales, saltaron las chispas por ver quien debía pagar la cuenta. En principio René abogó por pagar a medias, algo a lo que Magnolia respondió que “A medias, no. Las medias no me las pongo desde hace mucho tiempo. Tienes que invitar, porque un señor invita. Yo a medias, no. No me da la gana”.

Finalmente, y después de que los espectadores dudaran de si conseguirían arregalar diferencias René accedió a pagar y se dieron el sí. Por lo que se verán fuera del alcance de los focos del programa comandado por Carlos Sobera.