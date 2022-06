El pasado miércoles 15 de junio pudimos disfrutar de una nueva entrega de First Dates. De esta manera, conocimos a nuevos comensales que llegaron al restaurante más famoso de la televisión con ganas de conocer a su media naranja. Dos de los grandes protagonistas fueron Keith y Alejandro Sanz.

La primera en llegar al local de Cuatro fue la joven. Carlos Sobera fue el encargado de recibirla, y no tardó en hacerle saber que iba a tener una cita con un chico que se llamaba Alejandro Sanz. Algo que hizo que las expectativas de Keith estuvieran por las nubes. Tiempo después, cuando el comensal entró en el restaurante, todo quedó en un segundo plano.

Y todo porque tenía bigote: “Los hombres con barba o bigote no me gustan nada. Nada. Me echan para atrás”, confesó la comensal. Alejandro Sanz, por su parte y debido a su nombre, no tardó en reconocer que, cuando era pequeño, “me llamaban ‘Corazón Partío’ y era algo que me molestaba mucho”.

Un ex «muy hetero», una velita encendida… ¡y mucho amor! 😍 Todo listo para una noche más buscando el amor. ¡Nos vemos en una hora en #FirstDates15J! ❤️ pic.twitter.com/LeQN6gaEnl — First Dates (@firstdates_tv) June 15, 2022

A pesar de que la cita había comenzado con mal pie, en la cena descubrieron que tenían varias cosas en común. Una de ellas es que sentían una enorme pasión por la cultura oriental. Conforme avanzaba la cena, la conversación entre los comensales iba ganando en fluidez.

Los dos se sentían tan a gusto que Keith no dudó en hacerle saber que era virgen, y que solamente había tenido una relación sentimental en su vida. A Alejandro le sorprendió, pero lo respetó y valoró mucho ya que para él, aunque el sexo es algo importante, cree que tener una pareja es mucho más que eso.

A pesar de haber demostrado tener una enorme complicidad durante la cena, el resultado de la cita no fue el que los espectadores de First Dates esperaban. En la decisión final, Alejandro Sanz aceptó tener una segunda cita con Keith. Ella, a pesar de que se lo había pasado muy bien, sintió que no había sido suficiente en cuanto a conexión se refiere. En ese instante, el equipo del programa puso la canción ‘Corazón partío’ de Alejandro Sanz. ¡Fue épico!