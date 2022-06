‘First Dates’: un comensal arruina su cita por una inoportuna pregunta

El pasado martes 14 de junio pudimos disfrutar de una nueva entrega de First Dates. De esta manera, pudimos conocer a otros tantos comensales que llegaban al local de Cuatro con ganas de encontrar a su media naranja. Dos de los grandes protagonistas de la noche fueron, sin lugar a dudas, Aníbal y Virginia.

El primero en llegar al restaurante de First Dates fue Aníbal, que se definía de la siguiente manera: “Soy romántico al principio, para engañar un poquito. Busco a una chica que no hace falta que sea graciosa, pero sí guapa y que me ría las gracias”. La toledana, por su parte, aprovechó la ocasión para promocionar en First Dates los productos de su pueblo:

“Tenemos las mejores sandias, invito a todo el mundo a que vaya a verlas y se las coma, son las mejores de España”, reconoció. En cuanto al amor, Virginia tenía claro lo que quería: “Busco a un chico, no importa que sea feo, mientras me haga reír…” El madrileño, al ver a su cita para esa noche, hizo el siguiente comentario: “Viene sin sostén, algo que está ahora de moda”.

¿Eres más de #ElSeñorDeLosAnillos o de #HarryPotter? 🤔 Las nuevas parejas de #FirstDates14J ya han reservado su mesa. ¡Os esperamos en una hora! ❤️ pic.twitter.com/vaOK3kZggV — First Dates (@firstdates_tv) June 14, 2022

Durante la cena, los comensales hablaron sobre sus estudios, así como de sus profesiones. La joven dejó claro que no tenía ni la más remota idea de lo que era el Big Data. Aun así, lo que más le descolocó fue cuando Aníbal le preguntó si bebía mucho de fiesta. Ella fue honesta al respecto: “Un poco no te voy a engañar”.

Lejos de que todo quede ahí, el madrileño fue a más: “¿Tomas drogas cuando sales?”. La toledana se mostró de lo más sorprendida ante esa pregunta: “¿Me ves cara de yonqui o de Proyecto Hombre? ¿Qué tipo de imagen le he dado?”. El comensal hizo saber que es una pregunta que suele hacer a todo el mundo, para dejarse ver por las respuestas que dan.

En cuanto a la decisión final, Aníbal no quiso tener una segunda cita con Virginia: “Estamos en momentos de vida diferentes. Ella está estudiando, yo ya me saqué la carrera. Yo estoy buscando una mujer para tener hijos ya, pero Virginia está en el momento de las mascotas”. La toledana, tras escucharle, respondió lo siguiente: “Tengo un perro y bien orgullosa que estoy”. Además, dejó claro que tampoco quería una segunda cita con él: “Somos dos personas muy diferentes”.