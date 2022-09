‘First Dates’ | un comensal deja en shock a su cita: «Busco una mujer sumisa y que me chupe el pezón»

Como cada noche, First Dates regresó a la parrilla televisiva de Cuatro para presentar a los espectadores las nuevas parejas que se había sumado a la aventura. Y es que, si el paso de los años nos ha demostrado algo con este programa es que nunca dejaremos de sorprendernos con sus comensales.

Aunque la sinceridad es una de las claves en toda relación, podría decirse que algunos solteros se exceden son ella. Ejemplo de ello fue Saxa, un ucraniano que vive en España que aseguró que es un ligón empedernido “en la discoteca ya ni te cuento”.

Saxa, el soltero empotrador de ‘First Dates’ que las vuelve locas: “Le gusto a ella y a toda España” 😏 #FirstDates23S https://t.co/AyqioXNaOD — First Dates (@firstdates_tv) September 26, 2022

Con dos novias formales en su pasado amoroso, el soltero confesó, sin querer presumir de ello, que había estado con alrededor de 200 mujeres en su vida. «Soy muy activo, dominante y me gustan sumisas», agregó. Pero, con la intención de encontrar a su media naranja, Saxa acudió al programa de citas para encontrar a la mujer de su vida. Eso sí, tenía las ideas bastante claras sobre lo que le gustaría que le hiciese su chica ideal en la intimidad.

«La lencería, unos tacones y que me chupen el pezón. Me pone una cosa mala», comentó. Su cita de la noche fue Susy, una joven con la que Saxa quedó maravillado desde el primer momento. De hecho, la conexión entre ambos era más que notaria, por lo que el ucraniano no dudó en puntualizar algo.

«Le gusto a ella y a toda España. Y el que diga que no, miente», dijo. Al final de la noche, en la decisión final de First Dates, la joven explicó que sí le gustaría volver a quedar con Saxa, pues estaba encantada con él. Sin embargo, el comensal no coincidió con ella, ya que físicamente no era su tipo y vivían demasiado lejos para tener una relación.