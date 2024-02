‘First Dates’: Carlos Sobera, descolocado tras descubrir la inesperada afición de una soltera

San Valentín ha abandonado las instalaciones de First Dates, pero eso no ha impedido que el amor siga circulando en el aire. Recientemente, los espectadores tuvieron la oportunidad de conocer a solteras tan peculiares como Andrea, una enfermera de 25 años que está encantada con su profesión.

Pero, lo que dejaría de piedra a Carlos Sobera sería la afición de la soltera. «Tengo una que es muy original y curiosa. Y es que hago joyas con sangre», explicó. «¿Cómo con sangre? ¿La de las venas?», le preguntó el comunicador sin dar crédito.

El restaurante del amor abre sus puertas❤ Quédate con nosotros y sigue #FirstDates15F en directo en @cuatro

«Sí, sangre humana. La obtengo haciendo extracciones. No voy buscando víctimas, evidentemente, pero cuando ven las piezas que hago y el mensaje que hay detrás, dicen que sí», aclaraba. Asimismo, la joven le explicó que llevaba una pulsera y los pendientes hecho con sangre. Todo ello sumado al pequeño regalo que tenía para su cita.

«Está ahí la sangre colgando. Soy un poco aprensivo», le dijo Sobera en shock. Tras ello, Andrea pasó a la mesa para esperar al que sería su cita. Miguel, un catalán de 34 años, llegó al restaurante del amor asegurando tener los ojos tatuados. «La madre que me parió, yo me voy hoy de aquí», dijo el presentador.

«Me he puesto las orejas en pico, dilataciones, pendientes, ojos tatuados, la lengua de serpiente», señaló el soltero. La primera impresión entre la pareja no fue mala, pues Andrea quedó cautivada por los ojos de Miguel. «¿Te dolió?», le preguntó. «Un poco, pero fueron diez minutos. Impacta visualmente», respondió él. «No es una estética que me atraiga», comentó ella.

Carlos Sobera se marea al ver que una soltera de #FirstDates15F lleva sangre en los pendientes. "Soy de los que se desmayan cuando le sacan sangre"

Miguel en First Dates: «No tengo en mis planes de futuro el concepto familia»

Durante la velada, la pareja de solteros se puso al día para conocer cómo habían sido sus amores del pasado. De esta manera, Andrea le explicó que siempre se topaba con gente problemática. El catalán, por su parte, le dijo que había tenido una relación de diez años donde llegó a pasar por el altar. Pero, todo se derrumbó debido a que no quería tener hijos.

Asimismo, en el ámbito sexual, el soltero le explicó que le gustaba probar cosas nuevas. «Lo había probado todo», admitió. Una confesión que a la soltera no le importó demasiado. «A mí no me supone ningún problema que él haya probado con otros géneros», señaló Andrea.

Al concluir la velada, los solteros lo tuvieron claro. Miguel y Andrea estuvieron de acuerdo en seguir conociéndose fuera en una segunda cita. Unas palabras con las que el equipo de First Dates sumaba una victoria más a su historial y que la pareja concluyó abandonando el espacio de la mano.