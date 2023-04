‘First Dates’: Carlos Sobera se atreve a definir, de esta manera, a un soltero

Una noche más, First Dates volvió a sorprender a los espectadores de Cuatro con los comensales que acudieron al restaurante del programa en busca del amor. En esta ocasión, los comensales que más llamaron la atención fueron Pedro y Alejandro.

Pedro fue el primero en llegar al restaurante de First Dates. El joven se definió como “un romanticón, soy muy intenso Carlos”. “¿Eso se traduce en que eres un pesado?”, le respondió Carlos Sobera, a lo que el comensal le dijo que no era tan exagerado, pero que ya no quedaban hombres románticos.

Carlos Sobera bromeó con que iba a llegar un conquistador a su vida, y en ese instante entró Alejandro, su cita, en el restaurante. Al ver a Pedro, el comensal señaló que “hay que cambiarle el pelo”, debido a que su cita lucía un pelo morado, pero aun así no le desagradó.

Carlos Sobera se atreve a definir a un soltero intenso en #FirstDates4A: “Eso se traduce en que eres… ¿Un pesado?”https://t.co/EEPa9B3lJh — First Dates (@firstdates_tv) April 4, 2023

La cena comenzó con un poco de timidez por parte de ambos. Alejandro estaba intentado intimidar a su cita con la mirada y lo consiguió. Mientras que poco a poco, Pedro fue mirándole a los ojos, pero le reconoció que la autoestima no era su fuerte, algo que estaba trabajando.

Alejandro le contó que llevaba tres años soltero y al saber que Pedro había tenido relaciones en su mayoría cortas, sintió que eso era algo muy típico de Madrid porque hay “excesivo mercado” y al existir tanta gente no espera ni se compromete porque sabe que hay más gente fuera.

En la decisión final, Pedro dijo que sí quería tener una segunda cita, con Alejandro. Mientras que él tenía claro que quería volver a verle, pero expresó que es necesario que los dos sanen las heridas del pasado. Una reflexión con la que Pedro estuvo de acuerdo.