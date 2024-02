Fani Carbajo confiesa la hemorragia que tuvo en pleno embarazo: «Fue un susto enorme»

Fani Carbajo, ex participante de la primera edición de La isla de las tentaciones, está viviendo uno de los instantes más bonitos y especiales de su vida. La empresaria, hace tan solo unos meses, confirmó que estaba embarazada de su segundo hijo, fruto de la relación que actualmente mantiene con su novio Fran.

Diariamente en redes sociales, y prácticamente semanalmente a través de su canal de Mtmad, Fani Carbajo mantiene actualizados a sus seguidores sobre los detalles de este deseado embarazo. Tanto lo bueno, como lo malo. Y eso es precisamente lo que ha ocurrido en la nueva entrega para la plataforma de contenidos de Mediaset.

Nada más comenzar el vídeo, recordó que está a pocos días de entrar en el tercer trimestre de embarazo. Aunque están siendo unas semanas muy especiales y felices, también ha vivido situaciones complicadas. «Esto no lo conté en su día porque lo pasé muy mal, me asusté mucho, tuve mucho miedo y no quise contarlo por lo que pudiera pasar», aseguró Fani Carbajo en su nuevo vídeo para Mtmad.

«Yo el 27 de enero, voy por la mañana donde mi amiga Eli a hacerme las pestañas y Fran no me suele acompañar a estas cosas, porque nos tiramos una hora y media, una hora y 45 minutos… depende del diseño de las pestañas», continuó explicando Fani Carbajo, y añadió: «Pero ese día Fran me acompañó. Salimos de las pestañas y, de repente, en el coche de camino a casa me empieza a doler mucho la tripa, empiezo a tener pinchazos».

Aunque echó el asiento para atrás para recostarse, continuaba sintiendo esos molestosos pinchazos. Cuando estaban llegando a casa, se puso en contacto con su enfermera para hacerle saber lo que le estaba ocurriendo y los síntomas que tenía: «Me está recordando a cuando me hicisteis la extracción de óvulos, y me duele bastante».

La enfermera trató de tranquilizarla, diciendo que tratase de calmarse que, mientras no sangrase, todo entraba dentro de la normalidad. Pero, precisamente, eso es lo que estaba ocurriendo y se dio cuenta nada más entrar en casa e ir al baño: «Mee sangre, sangre, sangre. ¡Un chorro de sangre!». Acto seguido comenzó a llorar, puesto que estaba teniendo un ataque de ansiedad.

Rápidamente acudieron a urgencias y, en el hospital, volvió a sentir la necesidad de ir al baño y seguía sangrando. Fani Carbajo estaba cada vez más agobiada, y no pudo evitar decir lo siguiente a su pareja: «Esto no tiene buena pinta». Poco después la revisaron y tuvieron la oportunidad de escuchar el corazón del bebé, por lo que se quedaron más tranquilos: «Fue un susto enorme».

Acto seguido, la empresaria explicó qué era lo que tenía: «Fue un hematoma que pudo ser debido tanto a la punción como que se empieza a estirar la bolsa, el bebé empieza a crecer y entonces se rompen venitas. Entonces tenía un hematoma ahí que no se había curado y tenía que salir por algún lado». Durante varios días, casi un mes después, continúo sangrando aunque con menos intensidad que al principio. Por suerte, ella se encuentra estupendamente, al igual que el bebé que está en camino.