No es ningún secreto que la noticia de la muerte de Liam Payne, ex integrante de One Direction, ha dado la vuelta al mundo. El cantante británico perdió la vida al caer desde el balcón de la habitación, en la tercera planta del Hotel CasaSur Palermo ubicado en la ciudad argentina de Buenos Aires. A pesar de que los agentes de policía y los servicios de emergencias no tardaron en llegar al lugar de los hechos, no pudieron hacer absolutamente nada por salvar su vida. Al fin y al cabo, las heridas provocadas por el impacto fueron letales. Esta noticia, como no podía ser de otra manera, ha dado la vuelta al mundo. Horas más tarde del trágico suceso, sus compañeros de One Direction dieron el paso de emitir un comunicado conjunto para decir adiós a su gran amigo: «Estamos completamente devastados por la noticia del fallecimiento de Liam. Con el tiempo, y cuando podamos, habrá más que decir».

Y añadieron: «Pero, por ahora, nos tomaremos un tiempo para llorar y procesar la pérdida de nuestro hermano, a quien queríamos mucho». Por si fuera poco, los integrantes de One Direction no quisieron poner punto y final a este comunicado sin decir lo siguiente: «Los recuerdos que compartimos con él serán un tesoro para siempre. Por ahora, nuestros pensamientos están con su familia, sus amigos y los fans que le querían junto a nosotros. Le echaremos muchísimo de menos. Te queremos Liam. Louis, Zayn, Niall y Harry». Lejos de que todo quede ahí, Louis Tomlinson, Zayn Malik y Harry Styles, por el momento, también han querido hacer una publicación en sus perfiles oficiales de Instagram para despedirse de Liam, a quien consideran como «un hermano». Los que también han querido pronunciarse han sido los familiares de Liam Payne que, como es de esperar, están profundamente destrozados con el fatal desenlace del artista.

Tanto los padres como las hermanas de Liam Payne han acabado pronunciándose públicamente tras confirmarse el fallecimiento del ex integrante de One Direction. Como no puede ser de otra manera, están todos verdaderamente destrozados por la pérdida: «Estamos desconsolados. Liam vivirá para siempre en nuestros corazones y lo recordaremos por su alma amable, divertida y valiente», aseguraron.

Por si fuera poco, no han dudado un solo segundo en aprovechar la ocasión para pedir respeto y privacidad, al tratarse de instantes verdaderamente complicados para todos ellos. Roger Harris, tío del artista, ha querido hacer unas declaraciones al respecto. Entre otras cuestiones, se ha sincerado sobre el complicado proceso que está viviendo la familia, ya que están «tratando de aceptarlo».

«Estamos todos muy tristes. Solo espero que les den un poco de privacidad y les permitan aceptarlo», declaró a Daily Mail. Lejos de que todo quede ahí Ruth y Nicola, hermanas de Liam, fueron vistas llegando a la casa familiar situada en Wolverhampton. Sus padres, Karen y Geoff, están profundamente tristes, desolados y devastados por la pérdida de su hijo. Y no es para menos. Siempre han destacado por ser una familia profundamente unida, por lo que esta pérdida ha sido un durísimo golpe para los Payne. ¡Qué situación tan dura y complicada!