El pasado miércoles 16 de octubre conocimos la trágica noticia de la muerte de Liam Payne. El ex integrante de One Direction perdió la vida a los 31 tras precipitarse desde un tercer piso del hotel en el que se estaba alojando durante su estancia en Buenos Aires. Una noticia que, como era de esperar, ha dado la vuelta al mundo. No ha sido hasta varias horas después de darse a conocer esta información cuando Harry Styles, Zayn Malik, Niall Horan y Louis Tomlinson han roto su silencio para despedir a su compañero. De esta forma, los artistas han utilizado las redes sociales oficiales de la banda para emitir un comunicado conjunto. Es más, por primera vez en muchos años y tras tomar la decisión de comenzar su carrera en solitario, Zayn aparecía en un texto oficial del grupo. Recordemos que, durante los últimos años, el proyecto continuó con Liam, Harry, Niall y Louis.

De esta forma, en las redes sociales de One Direction, compartieron una imagen de un texto escrito con letras blancas y un fondo negro. «Estamos completamente devastados por la noticia del fallecimiento de Liam. Con el tiempo, y cuando podamos, habrá más que decir. Pero, por ahora, nos tomaremos un tiempo para llorar y procesar la pérdida de nuestro hermano, a quien queríamos mucho». comienzan diciendo los integrantes de la histórica banda. Y añaden algo más: «Los recuerdos que compartimos con él serán un tesoro para siempre. Por ahora, nuestros pensamientos están con su familia, sus amigos y los fans que le querían junto a nosotros. Le echaremos muchísimo de menos. Te queremos Liam. Louis, Zayn, Niall y Harry», finaliza el comunicado. A pesar de todo, lejos de que todo quede ahí, cada uno de ellos de forma individual ha querido despedirse de él públicamente. Y lo han hecho con emotivos mensajes.

Harry Styles, tras la muerte de Liam Payne: «Fue un honor estar a su lado»

El artista de 30 años, como no podía ser de otra manera, se ha mostrado profundamente afectado por el fallecimiento del que fuera su compañero en One Direction. De esta forma, ha querido utilizar su perfil en Instagram para despedirse de él y poner en valor lo importante que han sido para él estos años a su lado: «Estoy realmente desolado por el fallecimiento de Liam. Su mayor alegría era hacer felices a los demás, y fue un honor estar a su lado mientras lo hacía».

Además, Styles quiso ir mucho más allá: «Liam vivía siendo muy abierto, con el corazón en la manga, tenía una energía vital contagiosa. Era cálido, comprensivo e increíblemente cariñoso. Los años que pasamos juntos permanecerán para siempre entre los más queridos de mi vida. Siempre le echaré de menos, mi querido amigo». Como no podía ser de otra manera, el artista quiso terminar su comunicado recordando a su familia y al resto de personas que le querían y admiraban profundamente: «Mi corazón se rompe por Karen, Geoff, Nicola y Ruth, por su hijo Bear y por todos los que le conocieron y le quisieron como yo».

Zayn Malik se despide de Liam Payne: «Te quiero, hermano»

El cantante de Bradford quiso compartir una preciosa imagen en la que aparece junto a Liam Payne, de los inicios de One Direction. Los dos aparecen dormidos en una furgoneta. Lejos de que todo quede ahí, con un «Te quiero, hermano» en el texto, compartió una imagen con un texto añadido: «Liam, me he encontrado a mí mismo hablándote en voz alta, esperando que puedas oírme. No puedo evitar pensar egoístamente que había muchas más conversaciones que podíamos tener en nuestras vidas».

«Nunca llegué a darte las gracias por apoyarme en algunos de los momentos más difíciles de mi vida. Cuando era un chaval de 17 años y echaba de menos mi casa, siempre estabas ahí con una actitud positiva y una sonrisa tranquilizadora para hacerme saber que eras mi amigo y que me querías», aseguró Zayn Malik, y fue más allá: «Aunque eras más joven que yo, siempre fuiste más sensato, eras testarudo, obstinado y no te importaba un carajo decirle a la gente cuando se equivocaba. A pesar de que a veces nos peleábamos por eso, siempre te respeté en secreto por ello».

Lejos de que todo quede ahí, Malik hizo hincapié en el enorme talento que Liam tenía para su gran pasión, que era la música: «En lo que respecta a la música, Liam, eras el más cualificado en todos los sentidos». Para finalizar, el de Bradford ha querido destacar algo realmente importante: «Espero que, estés donde estés ahora mismo, estés bien y en paz».

Louis Tomlinson dice adiós a Liam Payne: “Me siento muy afortunado de haberte tenido en mi vida”

El integrante de One Direction ha sido uno de los compañeros de Liam que más se ha explayado a la hora de despedirse de él: «Estoy más que devastado por estar escribiendo esto, pero ayer perdí a un hermano». Además de destacar que era persona «positiva, divertida y amable», Louis quiso incidir en algo más: «En mi opinión, Liam era la parte más vital de One Direction. Su experiencia desde muy joven, su afinación perfecta, su presencia escénica, su don para escribir. La lista es interminable. Gracias por darnos forma, Liam». Respecto a lo personal, el de Doncaster ha querido dirigirse directamente a Payne.

«Un mensaje para ti, Liam, si estás escuchando, Me siento muy afortunado de haberte tenido en mi vida, pero estoy realmente luchando con la idea de decir adiós. Me hubiera encantado volver a compartir escenario contigo, pero no pudo ser», aseguró Louis Tomlinson, y añadió: «Quiero que sepas que si Bear alguna vez me necesita seré el tío que necesita en su vida y le contaré historias de lo increíble que era su padre. Ojalá hubiera tenido la oportunidad de despedirme y decirte una vez más lo mucho que te quería».