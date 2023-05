Eurovisión 2023: presentadores y quién será la portavoz del jurado español

Este sábado 13 de mayo regresa a la pequeña pantalla uno de los eventos musicales más esperados del año, Eurovisión 2023. El legendario festival regresa un año más de la mano de nuevos representantes y nuevos sencillos con los que alzarán la voz para todo el mundo.

España hará lo propio de la mano de Blanca Paloma y su tema EAEA. Un show televisivo que promete no decepcionar a nadie y que contará también con presentadores de lujo. Desde Liverpool (Inglaterra), cuatro rostros muy ligados al mundo de la música, la televisión y el espectáculo serán los encargados de tomar las riendas de la gran gala.

Introducing Liverpool’s new Fab Four 🥳 Your #Eurovision2023 hosts are:

⭐️ Graham Norton

⭐️ Hannah Waddingham

⭐️ Julia Sanina

⭐️ Alesha Dixon

Read all about them here: https://t.co/bAKRjTrTnL pic.twitter.com/tzCiMWPHUh

— Eurovision Song Contest (@Eurovision) February 22, 2023