La página web oficial de ‘Eurovisión 2022’ ha sido la encargada, el pasado martes, de dar a conocer el orden de actuación de las dos semifinales del festival. Estas dos galas se realizarán el martes 10 de mayo y el jueves 12 de mayo en el Pala Alpitur de la ciudad italiana de Turín. De esta manera, conoceremos quiénes pasarán a la Gran Final donde se encuentra nuestra querida Chanel con ‘SloMo’.

Así pues, sabemos que la albanesa Ronela Hajati será la encargada de abrir ‘Eurovisión 2022’ con ‘Sekret’. En cambio, Rosa Linn (Armenia) será la última en actuar en esa primera semifinal con su canción ‘Snap’. En cuanto a la segunda gala, The Rasmus (Finlandia) serán los primeros en actuar mientras que los últimos serán We Are Domi (República Checa).

Debemos tener en cuenta que los 35 países que participan en estas dos semifinales fueron divididos a través de un sorteo que se realizó en enero. Por si fuera poco, también se decidió por sorteo que Francia e Italia pudieran votar en la primera semifinal mientras que, en la segunda semifinal, tendrán la oportunidad de votar los otros integrantes del Big Five: España, Alemania y Reino Unido. ¡Así queda el running order de las dos semifinales de ‘Eurovisión 2022’!

The Running Order for the Eurovision Song Contest 2022 Semi-Finals is out! Albania 🇦🇱 opens the 1st Semi-Final and the Czech Republic 🇨🇿 turn off the lights at the 2nd Semi! ➡️ Full list: https://t.co/FA22PakkiO

-#Eurovision #ESC2022 pic.twitter.com/bPC8mXxrlY — Eurovision Song Contest (@Eurovision) March 29, 2022

Primera Semifinal de ‘Eurovisión 2022’ (10 de mayo)

1º Albania: Ronela Hajati – ‘Sekret’

2º Letonia: Citi Zēni – ‘Eat Your Salad’

3º Lituania: Monika Liu – ‘Sentimentai’

4º Suiza: Marius Bear – ‘Boys Do Cry’

5º Eslovenia: LPS – ‘Disko’

6º Ucrania: Kalush Orchestra – ‘Stefania’

7º Bulgaria: Intelligent Music Project – ‘Intention’

8º Países Bajos: S10 – ‘De Diepte’

9º Moldavia: Zdob şi Zdub & Frații Advahov – ‘Trenulețul’

10º Portugal: MARO – ‘Saudade Saudade’

11º Croacia: Mia Dimšić – ‘Guilty Pleasure’

12º Dinamarca: REDDI – ‘The Show’

13º Austria: LUM!X feat. Pia Maria – ‘Halo’

14º Islandia: Systur – ‘Með Hækkandi Sól’

15º Grecia: Amanda Georgiadi Tenfjord – ‘Die Together’

16º Noruega: Subwoolfer – ‘Give That Wolf A Banana’

17º Armenia: Rosa Linn – ‘Snap’

Países del Big Five que votan en esta semifinal: Italia y Francia.

Segunda semifinal de ‘Eurovisión 2022’ (12 de mayo)

1º Finlandia: The Rasmus – ‘Jezebel’

2º Israel: Michael Ben David – ‘I.M’

3º Serbia: Konstrakta – ‘In Corpore Sano’

4º Azerbaiyán: Nadir Rustamli – ‘Fade To Black’

5º Georgia: Circus Mircus – ‘Lock Me In’

6º Malta: Emma Muscat – ‘I Am What I Am’

7º San Marino: Achille Lauro – ‘Stripper’

8º Australia: Sheldon Riley – ‘Not The Same’

9º Chipre: Andromache – ‘Ela’

10º Irlanda: Brooke – ‘That’s Rich’

11º Macedonia del Norte: Andrea – ‘Circles’

12º Estonia: Stefan – ‘Hope’

13º Rumanía: WRS – ‘Llámame’

14º Polonia: Ochman – ‘River’

15º Montenegro: Vladana – ‘Breathe’

16º Bélgica: Jérémie Makiese – ‘Miss You’

17º Suecia: Cornelia Jakobs – ‘Hold Me Closer’

18º República Checa: We Are Domi – ‘Lights Off’

Países del Big Five que votan en esta semifinal: España, Alemania y Reino Unido.