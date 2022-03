Cada vez queda menos para que Chanel ponga rumbo a Turín. La representante de España en ‘Eurovisión 2022’ se prepara para dejar a Europa sin palabras con su ‘SloMo’, y es que como ella misma confiesa: va a por todas.

La artista ya se metió en el bolsillo a Portugal durante su primera parada hacia Turín. Chanel interpretó ‘SloMo’ en la segunda semifinal del ‘Festival da Canção’ de nuestro país vecino. Una vez más, volvió a demostrar que es una gran representante de nuestro país, pues no se lo va a poner nada fácil a los demás participantes de ‘Eurovisión’.

Por otro lado, finalmente RTVE ha decidido no tocar ninguno de los versos de ‘SloMo’. De esta forma, la artista catalana cantará la canción en el festival europeo tal y como la conocemos, sin ningún cambio a nivel de letra.

A pesar de la polémica inicial sobre la letra de la canción, RTVE ha zanjado la misma, al decidir no cambiar la letra. Una polémica que comenzó debido a las críticas en la Comisión Mixta y a la controversia generada cuando la Corporación planteó modificar la letra si el Observatorio de igual lo podía.

No obstante, la polémica no ha llegado a ningún sitio, y la actuación de Chanel en ‘Eurovisión 2022’ no tendrá una letra diferente a la que conocemos. Tal y como la propia cadena anunció esta misma semana en un comunicado.

La propia artista también se ha pronunciando sobre el tema, defendiendo su canción en todo momento y asegurando que está muy orgullosa tanto del mensaje de la misma como de lo que transmite con ella. Por esta razón, va a defender ‘SloMo’ en ‘Eurovisión 2022’ de una forma brillante, tal y como ha hecho hasta ahora.