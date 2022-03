El próximo 14 de mayo tendrá lugar la Gran Final de ‘Eurovisión 2022’. En total, serán 25 los países que actuarán sobre el escenario del PalaOlímpico de Turín, Italia, país que acoge el festival este año tras la victoria de Måneskin en 2021.

Fueron varias las ciudades italianas las que presentaron su candidatura para convertirse en la sede del festival europeo este año. Finalmente Turín, capital de la región del Piamonte, será el epicentro de ‘Eurovisión 2022’ el próximo mes de mayo.

Cada vez se conocen más detalles de cara a la final. De hecho, esta misma semana se ha conocido la posición en la que actuará Italia, el país anfitrión, que será representado por los artistas Mahmood y Blanco.

Italy’s Mahmood & Blanco will perform Brividi in 9th position in the #Eurovision 2022 Grand Final! 🇮🇹 pic.twitter.com/gOPQd2NJ9I

— Eurovision Song Contest (@Eurovision) March 15, 2022