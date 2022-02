Monika Liu representará a Lituania en ‘Eurovisión 2022’. La artista cumplió con todos los pronósticos que la situaban como la gran favorita, y se alzó con la victoria en el ‘Pabandom ir Naujo!’, la preselección de Lituania, donde se metió al público en el bolsillo con su ‘Sentimentai’.

Gracias a esta canción, Monika Liu recibió los 12 puntos tanto de la comisión de expertos como de la audiencia, además, la artista hará historia en el festival europeo, pues será la primera canción en lituano desde el debut del país en el festival en 1994.

Lituania nunca había vuelto a cantar en su lengua en ‘Eurovisión’. De esta forma, Sentimentai será la segunda canción en lituano de la historia del festival europeo, tras haber arrasado ganando en el jurado y en el televoto.

Monika Liu will represent Lithuania at #Eurovision 2022 with the cool, charming, and classy Sentimental! ✨

➡️ Find out more about her at https://t.co/8ppA7om1Py! pic.twitter.com/Js0026T3mw

— Eurovision Song Contest (@Eurovision) February 12, 2022