Chanel continúa imparable su camino hacia ‘Eurovisión 2022’. Este lunes la representante española presentó su el videoclip de su ‘SloMo’. Un videoclip lleno de energía, fuerza y la elegancia innata de la artista, donde el baile tiene un claro papel protagonista.

Dirigido por Pawla Casanovas, en el videoclip de ‘SloMo’, Chanel vuelve a hacer gala del empoderamiento femenino arrollador que quiere contagiar con la canción, así como de la seguridad que tiene en sí misma y que demuestra cada vez que se sube a un escenario.

Por otro lado, se trata de un videoclip con una estética y unos planos que recuerdan a los videoclips de principios de los 2000s, de grandes divas de la música como Britney Spears o Jennifer Lopez. Un videoclip con el que además, la artista y su equipo se han guardado un as en la manga de cara a Turín.

«El rodaje fue muy duro porque fueron muchas horas, además fue un rodaje muy exigente para sacar lo mejor de nosotros», explicó Chanel durante la presentación del videoclip.

Chanel (@ChanelTerrero) estrena el videoclip de «SloMo». 🔥 Empoderada, sofisticada, y sensual, una auténtica diva del pop en su carta de presentación ante Europa. ¡Aquí tienes el videoclip completo! 👇👇 #TheContestYouWant #EstrenoSloMo https://t.co/OACmIHwO0x pic.twitter.com/yvKXu5qHf5 — Eurovisión RTVE (@eurovision_tve) March 14, 2022

Como no podía ser de otra forma, en el videoclip aparece la artista junto a sus bailarines: Exon Arcos, Josh Huerta, Pol Soto, Raquel Caurín y Ría Pérez, en una coreografía realizada por el coreógrafo Kyle Hanagami, el director creativo de la puesta en escena que se verá en Turín el próximo mes de mayo.

Para no desvelar todas sus “armas”, en el videoclip de ‘SloMo’ Chanel realiza parte de la coreografía con la que dejó sin palabras a todos durante su actuación en el ‘Benidorm Fest’, pero con una pequeña modificación, como ella misma explicó durante la presentación del videoclip.

“La palabra estrategia no me gusta, pero hemos querido cuidar el videoclip de esta manera para no enseñar todo el dance break ni quitarlo del todo. Es una decisión acertada porque tiene mucho gusto esa parte”, explicó la artista durante la rueda de prensa.