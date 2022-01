‘Eurovisión 2022’ se ha convertido, sin lugar a dudas, en uno de los certámenes musicales más esperados de los últimos tiempos. La pasada edición se celebró en Róterdam, donde Blas Cantó realizó una magnífica actuación con su canción ‘Voy a quedarme’. A pesar de todo, quien se llevó la victoria fueron los ganadores del festival de Sanremo en 2021, es decir, los chicos de Måneskin.

La Gran Final de ‘Eurovisión 2021’ se celebró el 22 de ese mismo año. El hecho de que ganara esta banda, con un total de 524 puntos, supuso la tercera victoria de Italia en la historia del certamen musical europeo. Por si fuera poco, cabe destacar que se convirtió en la primera banda de rock en ganar el festival desde que lo hiciera Lordi con ‘Hard Rock Hallelujah’ en el año 2006.

Por lo tanto, este año 2022, el festival pisa Italia por tercera vez en su historia. Muchas eran las ciudades que no dudaron un solo segundo en proponer ser la sede de este importantísimo festival. Después de varios meses tratando de dar con la propuesta perfecta para la ocasión, por fin se tomó una decisión.

Turín es la ciudad que acogerá la próxima edición de ‘Eurovisión’. Lejos de que todo quede ahí, también se conocen las fechas en las que se celebrará. La primera semifinal será el 10 de mayo, la segunda semifinal será el 12 de mayo y, por último, la Gran Final donde conoceremos quién cogerá el testigo de Måneskin será el sábado 14 de mayo.

Ciao Torino! 🇮🇹🇮🇹🇮🇹

The secret’s out! #Eurovision 2022 will be held in Turin! 🤩

All the details right here 👉 https://t.co/HrJ1rhnKRv

🎶 #ESC2022 | 🏙 @twitorino | 📺 @EurovisionRai pic.twitter.com/k3vJk6HnGy

— Eurovision Song Contest (@Eurovision) October 8, 2021