Entradas para Alejandro Sanz: cómo y cuándo comprar los tickets para la gira de 2026

Alejandro Sanz ha regresado. El artista madrileño se encuentra por Latinoamérica alzando su voz para cantarle a su querido público algunas de las canciones que componen su discografía musical. Un reencuentro muy bonito con sus fans del otro lado del charco que está siendo un absoluto éxito. Por ello, ahora, ha llegado el turno de su querida España. Y es que, el artista ya ha anunciado que, muy pronto, volverá a pisar los escenarios españoles. Por ello, ha presentado de manera oficial ¿Y ahora qué? Una gira musical con la que promete emocionar y hacer disfrutar a todos los asistentes a partes iguales. Pues, el objetivo es celebrar décadas de música e historia compartida con sus fans.

«No saben las ganas que tenía de anunciar esta gira. Es un sueño volver a casa y poder reencontrarme con vosotros en esta gira impresionante», anunció Alejandro Sanz en sus redes sociales. «Todas mis ganas en un solo cartel. ¿Y ahora qué? GIRA ESPAÑA», agrega en otra publicación. Y es que, el madrileño viene pisando fuerte con esta nueva gira. Pero, ¿cuándo comenzará de manera oficial el tour? ¿Qué ciudades son las elegidas? ¡Te contamos todo lo que necesitas saber!

De momento, Sanz ha confirmado un total de 11 conciertos en España con su gira ¿Y ahora qué?. Una serie de encuentros musicales que darán el pistoletazo de salida el 6 de junio en Sevilla. Un verano muy movidito para el cantante de Corazón partío que concluirá en Fuengirola el 24 de julio. Pero, ¿cuáles son el resto de las ciudades?

6 de junio – Sevilla (Estadio La Cartuja)

– Sevilla (Estadio La Cartuja) 12 de junio – Gijón (Parque Hermanos Castro)

– Gijón (Parque Hermanos Castro) 14 de junio – Bilbao (BEC)

– Bilbao (BEC) 17 de junio – Mallorca

– Mallorca 20 de junio – Madrid (Riyadh Air Metropolitano)

– Madrid (Riyadh Air Metropolitano) 27 de junio – Barcelona (RCDE Stadium)

– Barcelona (RCDE Stadium) 4 de julio – Gran Canaria (Granca Live Fest)

– Gran Canaria (Granca Live Fest) 9 de julio – Murcia (Plaza de Toros)

– Murcia (Plaza de Toros) 11 de julio – Valencia (Estadio Ciutat de València)

– Valencia (Estadio Ciutat de València) 18 de julio – A Coruña

– A Coruña 24 de julio – Fuengirola (Marenostrum Fuengirola)

¿Cómo y cuándo comprar las entradas?

Tal y como se ha comunicado de manera oficial, este jueves 9 de octubre comienza la venta de entradas oficial de la gira en España de Alejandro Sanz. Un evento que comenzará a las 10:00 horas (hora antes en el archipiélago canario). Para poder acceder a la venta aconsejamos que el usuario se dirija a la página web oficial del madrileño y vaya a la sección de conciertos.

Allí, la página web redirige directamente hasta la página donde se puede realizar la compra. Y es que, por lo que parece, elcorteingles.es será la encargada de llevar la mayoría de las ventas en este tour. Asimismo, respecto a los precios, las entradas variarán dependiendo del recinto y la zona deseada. Pues, en lugares como Sevilla presenta un coste de 38,50€. Pero, en Fuengirola cuesta 71,50€ y en Gran Canaria 130,90€.