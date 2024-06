Alejandro Sanz emociona con una preciosa reflexión sobre su ‘refugio’

Alejandro Sanz ha logrado hacer de las redes sociales su conexión más cercana con sus fans. De hecho, su cuenta oficial de X (anteriormente conocida como Twitter) la ha catalogado como su «folio en blanco» de reflexión y expresión personal.

De esta manera, recientemente, el artista quiso compartir con sus seguidores una reflexión sobre los últimos acontecimientos que están azotando el mundo. Un mensaje que ha contado con una gran repercusión y con el que no ha dejado indiferente a nadie.

«No os dejéis llevar por el miedo, las noticias malas, la política, el dolor, la rabia, las catástrofes. Ayudad todo lo que podáis pero también refugiaros en la música, en la familia, en los amigos, en lo que sea presente para vosotros. Desconectemos del ruido… aunque sea por un tiempo, por un rato. Ya está bien de contaminación emocional. Vivamos nuestras vidas. Buenas noches», escribió.

Unas palabras con las que muchos usuarios de X estuvieron de acuerdo, y así se lo hicieron saber. «Yo no miro las noticias desde hace tiempo, llámame ignorante, pero vivo más tranquila. Desde siempre me refugio en tu música. Aparte de eso, te considero amigo, familia, hogar. Agradezco a la vida todo lo que tengo y no me quejo de lo que carezco. Valoro el regalo de estar viva», comentó una seguidora.

«Una de las cosas que ha curado mi corazón partido es conectarme con mi gente bonita… mi familia, amigos y aquellos que conocí gracias a ti… de verdad, de corazón… Gracias por ser mi hilo rojo. Postdata: Te extraño.», agregó otro. Una serie de mensajes con las que se han mostrado muy de acuerdo con el cantante.

Primer concierto en el nuevo Santiago Bernabéu

El icónico templo del Real Madrid se ha convertido en el lugar exclusivo de muchas estrellas de la música. Durante los últimos meses, muchos artistas han compartido con sus fans las fechas en las que se subirán al escenario para entonar algunos de los sencillos más destacados de su discografía.

Una experiencia que pudo vivir de primera mano Alejandro Sanz. Pues, hace tan solo unos días, el madrileño encabezó el cartel de Telefónica 100 Live. Un evento muy esperado donde no faltaron estrellas como Ana Mena, Hombres G y diversos artistas invitados.