Alejandro Sanz sorprende a sus fans con un enigmático mensaje en redes sociales

El pasado año 2023 ha sido un año difícil para Alejandro Sanz. Tras la ruptura de su relación de más de tres años con Rachel Valdés anunció que estaba pasando una mala racha en la que se estaba batallando con su salud mental. Además, se le añadió unos problemas legales por un impago. Sin embargo, parecía que remontaba a finales de año cuando se descubrió su relación con Mónica Cruz.

Ahora, ha sorprendido con una posible indirecta a la actriz a través de sus redes sociales: «Claro que sí. Hablemos, riamos, dejemos ir el agua de los ríos, congelémonos en un polo. Mirémonos a los ojos y después fijemos la vista en un horizonte naranja mientras respiramos todo lo bello. No hay nada que planear… sólo ser.»

Este mensaje muestra un gran contraste con el comunicado que lanzó hace unos meses acerca de su lucha con la salud mental: «No estoy bien. No sé si esto sirve de algo pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado. Por si alguien más cree que hay que ser siempre una brisa de mar o un fuego artificial en una noche de verano. Estoy trabajando para que se me pase… llegaré a los escenarios y algo dentro me dirá que hacer. Pero a veces no quiero ni estar. Literalmente. Sólo por ser sincero. Por no entrar al ruido inútil. Sé que hay gente que se siente así. Si te sirve, yo me siento igual.»

Fue el pasado verano cuando la revista ¡Hola! publicó un número relacionando al cantante con la actriz Mónica Cruz tras su ruptura con la modelo Rachel Valdés. La última vez que se ha visto a Sanz y Cruz juntos fue en la pasada celebración del cumpleaños de él, el pasado 19 de diciembre.

Ahora, Alejandro Sanz ha sorprendido a sus seguidores con este mensaje de amor y especulan que pueda dirigirse a la actriz.