Los espectadores de Fiesta están más que acostumbrados a escuchar las opiniones sin pelos en la lengua de Emma García, presentadora del magazine de los fines de semana de Telecinco. Este domingo, como no podía ser de otra manera, el programa ha dedicado parte de su escaleta a analizar lo sucedido en la final de Eurovisión, donde España quedó tercera por la cola, pese a la gran actuación de Melody con su canción Esa Diva. Las votaciones del público y jurado no fueron nada justas y apenas le dieron 27 puntos, un botín muy bajo para el despliegue vocal que derrochó sobre el escenario del pabellón de St. Jakobshalle, en Basilea.

Lo ocurrido con la artista, que por el momento ha decidido refugiarse con su familia tras meses centrada en la promoción de su candidatura, algo que comenzó desde que finalizó el Benidorm Fest. El domingo, todavía sin haber podido hablar la prensa con ella, Emma ha dejado su valoración ante las cámaras. «Un año más no ha podido ser. Melody fue sencilla, valiente, poderosa, como dice Esa Diva. ¿Qué más se puede pedir si es que no cometió ni un fallo?», ha dicho. Reflejando el sentir de millones de personas, García aseguraba que «no lo pudo haber hecho mejor» y ha destacado que «el resultado no reflejó ni el talento ni el esfuerzo que puso sobre el escenario».

Pese a que era una más en el sentir general, Emma García sí que ha querido destacar una parte negativa de su actuación. «Si tengo que poner un pero, sería el melenón de Melody… solo por tema de peso. Pero lo entiendo, si no, no podría hacer eso del helicóptero», así ha destacado su enorme melena, que destacó sobre todos los concursantes de la noche, y con la que pudo hacer al finalizar su canción el esperado gesto que la hizo viral durante la preselección de España.

Aunque lo hizo, lo cierto es que no se pudo ver en la emisión, siendo las redes sociales las que dejaron ver que sí que había tenido este gesto con sus fans, que encendió al público de Basilea.

Tras anunciarse que no volvería con la expedición de RTVE a España, la andaluza ha llegado durante la madrugada del domingo al lunes junto a su pareja, el preparador físico Ignacio Batallán, al aeropuerto de Málaga. Allí pasará unos días junto a su familia para desconectar de todo y poder ver a su hijo Cairo, de apenas un año, del que ha estado separada las dos últimas semanas por culpa de los ensayos y compromisos con el festival.

Pese al resultado tan decepcionante, Melody consiguió reunir a media España ante el televisor durante la final de Eurovisión 2025. La retransmisión, que comenzó a las 21:00 h y finalizó alrededor de las 01:00 h de la madrugada, consiguió un espectacular 50,1 % de audiencia media. Durante las votaciones esos números se elevaron hasta el 59,7 %, pasando de los seis millones de espectadores, que estuvieron pendientes del final, en un ajustado desenlace entre Israel y Austria.