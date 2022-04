Recientemente, el programa de ‘Viva la vida’ ha decidido hacer un exhaustivo recorrido a la vida de Julio Iglesias. El cantante español ha tenido una vida amorosa muy ajetreada, detalles que han querido tratar en el programa de Emma García. Sin embargo, un comentario de Diego Arrabal sobre una de las parejas de Iglesias ha hecho que la presentadora sea muy tajante.

Recordemos que Julio Iglesias se encontraba en el mejor momento profesional de su carrera cuando empezaron a surgir numerosos rumores de crisis con Isabel Preysler. Debido a sus deslealtades la pareja puso fin a su matrimonio, y el artista se refugió en el trabajo y en sus numerosos romances. De hecho, hay rumores que señalan que el cantante habría tenido relaciones con hasta 3.000 mujeres.

Pero, a los 50 conoció a Miranda Rijnsburger y su vida cambia. «Aparte de su belleza, ¿qué vio en Miranda?», ha preguntado Emma García a los colaboradores. «Porque es muy lista», ha espetado uno de ellos. Unas palabras que no ha gustado nada a la presentadora, que ha respondido molesta. «A todas las mujeres es lista o es muy lista. Pues tendrá algo más que ser lista, ¿no?», agrega.

Por su parte, Marisa Martín Blázquez ha querido opinar sobre el motivo por el que Iglesias decidió asentarse personalmente. «Yo creo que Miranda le aportó en ese momento una estabilidad. Él ya venía de vuelta, de haber estado con muchísimas mujeres. Decide por fin ejercer de padre, algo que no había hecho con sus hijos anteriores. Con Miranda se plantea tener una familia», explica la colaboradora.

«¿No es más corto decir que Miranda es la más lista que ha tenido Julio? Es que es mucho más corto y más didáctico para todo el público», arremetió Diego Arrabal, haciendo caso omiso al malestar de Emma García con este término. Fue entonces cuando la conductora del programa terminó estallando contra el colaborador.

«A mí no me gusta eso, os lo vuelvo a decir. ¿Es la más lista porque consiguió enamorarle? Me gusta más, le ha sabido entender, le ha sabido llevar, ha sabido formar una familia con él. Es que cuando habláis de mujeres con que es la más lista…», defendió nuevamente. Ante ello, Diego Arrabal no tuvo más que rectificar sus palabras. «Bueno, se supo adaptar a la vida y a las necesidades de una estrella», puntualizó. «Muy bien», sentenció Emma.