Ed Sheeran, uno de los artistas más escuchados en el planeta. Y no lo decimos nosotros, el británico acumula 75 millones de oyentes al mes. Se ha convertido en uno de los grandes protagonistas de los ‘BRIT Awards’ que se organizaron el pasado 8 de febrero. El artista era el encargado de abrir la gala junto a Bring Me The Horizon con su éxito ‘Bad Habits’.

Aunque no sería la única vez que el intérprete de ‘Shape of You’ pisaría el escenario. Y es que volvería una segunda vez para cantar ‘The Joker And The Queen’ y, sobre todo, para recoger el galardón a mejor compositor del año, tras hacer un breve repaso por los grandes éxitos de su carrera. De esta manera, la organización le reconocía con el premio como una de las voces más importantes del panorama musical.

Sin embargo, el artista se guardaba un as bajo la manga ya que, en el transcurso de la alfombra roja de los ‘BRIT Awards’, se encargó de confirmar lo que ya se venía rumoreando en sus redes sociales. Y es que su tema, ‘The Joker And The Queen’ tendría un remix junto a la artista, Taylor Swift, que saldrá el próximo 11 de febrero.

🚨| @EdSheeran confirms the remix for «The Joker And The Queen» is out this Friday with @taylorswift13pic.twitter.com/FgmA1izdDd — The Swift Society (@TheSwiftSociety) February 8, 2022

¿Pero por qué Taylor? Bueno, bien es conocido la buena relación de amistad que une a ambos artistas, esta lleva sosteniéndose por más de diez años, habiendo colaborado en varias ocasiones como ‘Everything Has Changed’, ‘Run’ o en ‘End Game’.

Este tema es uno de los más representativos del último álbum de Ed Sheeran. Se trata de una canción en la que se habla del amor que siente por una persona que le tendió la mano y le acompañó en sus peores momentos, que le elige a él a pesar de tener a su disposición a miles de reyes.

El artista y compositor británico se ha compadecido de todos nosotros, y ha decido compartir en sus redes sociales un adelanto para amenizar la espera. Y, desde luego, ¡nos ha dejado con ganas de más!