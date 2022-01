Taylor Swift y Damon Albarn han protagonizado un cruce de reproches a través de Twitter durante las últimas horas. Todo comenzó cuando el músico, a través de una entrevista con ‘Los Ángeles Times’, expresó que la artista estadounidense no escribía sus canciones, a lo que el periodista le corrigió, asegurando que ella sí que componía sus canciones, pues estaba coescribiendo todos sus hits.

Tras esto, Damon Albarn señaló que: “Eso no cuenta. Sé lo que es la coescritura. Coescribir es muy diferente a la escritura. No estoy odiando a nadie, sólo digo que hay una gran diferencia entre un compositor y alguien que coescribe. No significa que el resultado no sea realmente genial. Y alguna de las mejores cantantes, quiero decir, Ella Fitzgerald, nunca escribió una canción en su vida. Cuando canto, tengo que cerrar los ojos y estar allí. Supongo que soy un tradicionalista en ese sentido”, añadió.

Además, aseguró que le atraía mucho más Billie Eilish que Taylor Swift. Tras estas declaraciones la artista estadounidense no tardó en responderle a través de su cuenta de Twitter.

@DamonAlbarn I was such a big fan of yours until I saw this. I write ALL of my own songs. Your hot take is completely false and SO damaging. You don’t have to like my songs but it’s really fucked up to try and discredit my writing. WOW. https://t.co/t6GyXBU2Jd

— Taylor Swift (@taylorswift13) January 24, 2022