Taylor Swift ha sido demandada por plagio. La artista estadounidense que arrasó en el año 2014 con el sencillo ‘Shake It Off’, ha sido acusada de copiar sus letras del tema ‘Playas Gon’ Play’ del grupo 3LW. Ante dicha situación, la artista solicitó a un juez federal que suspenda un juicio con jurado previsto por dichas acusaciones, argumentando que el reciente fallo contra ella no tiene “precedentes”, de acuerdo con la revista Billboard.

Tras rechazar la petición ofrecida por Taylor Swift, se ha informado que los abogados de la artista instaron al juez a reconsiderar su propia decisión. “Los demandantes podrían demandar a todos los que escriben, cantan o dicen públicamente ‘players gonna play’ y ‘haters gonna hate’”, escribió Peter Anderson, de la firma Davis Wright Tremaine LLP, en una moción del 23 de diciembre. “Permitir eso no tiene precedentes y engaña al dominio público”, añadió en su momento.

Pero, a pesar de solicitar la suspensión del juicio, los magistrados no están de acuerdo con la petición del equipo de Taylor Swift. “Aunque hay algunas diferencias notables entre las obras, también hay similitudes significativas en el uso de las palabras y la secuencia/estructura”, escribió Fitzgerald.

Asimismo, cabe señalar que en la nueva solicitud de revocación de la sentencia, los abogados de la cantante argumentaron que el juez había cometido un “claro error” en su análisis. Para ser más exactos, señalaron que no había aplicado la llamada prueba extrínseca de la ley de derechos de autor. Se trata de un proceso por el que los jueces filtran el material que no está cubierto por los derechos de autor antes de comparar canciones.

Además, se trata de una batalla legal cuya denuncia fue presentada por Sean Hall y Nathan Butler, compositores de ‘Playas Gon’ Play’, en el año 2017 y que aún perdura en la actualidad. Una acusación donde se quejan de que, en su canción de 2001, se encuentran los versos de “players gonna play” y “haters gonna hate”, mientras que en el tema de Taylor están los de “‘Cause the players gonna play, play, play, play and the haters gonna hate, hate, hate”. ¿Qué sucederá?