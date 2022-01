Ed Sheeran y Doja Cat serán algunos de los artistas que tienen actuaciones confirmadas para los ‘Brit Awards 2022’. El próximo 8 de febrero se celebrará la gala de la música británica.

A pesar de la pandemia y sus restricciones, el Covid-19 no va a impedir que se celebren los premios de la música de Gran Bretaña. La entrega de galardones continúa con sus planes preestablecidos y contará con las actuaciones de artistas como Ed Shereran, Doja Cat o Liam Gallagher.

ready for some performers? 🔥 here’s who will be taking to The BRITs stage:@Santandave1@DojaCat@edsheeran@HolHumberstone@liamgallagher@LittleSimz

+ more to be announced

don’t miss The #BRITs on Tuesday 8 Feb on ITV (UK) and https://t.co/QjEmDoNxZW (International) pic.twitter.com/8sUq91d90T

— BRIT Awards (@BRITs) January 21, 2022