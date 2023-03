Ed Sheeran se sincera sobre los momentos más duros de su vida en su documental para Disney +

Ed Sheeran se prepara para el estreno de su proyecto más personal hasta la fecha. El artista británico ha lanzado el primer tráiler de lo que será su nueva serie documental The Sum Of It All para Disney +, un proyecto donde mostrará su lado más íntimo y desconocido.

El documental de Ed Sheeran se estrenará en la plataforma el próximo 3 de mayo, y estará dividido en un total de cuatro partes, en las que el artista británico realizará un viaje introspectivo hacia sus orígenes, mostrando su el duro camino recorrido hasta el estrellato.

En el trailer, se puede ver como el artista británico de 32 años, rompe a llorar al hablar de los problemas de salud de su mujer Cherry Seaborn y de la muerte de su mejor amigo, Jamal Edwards. Dos momentos que marcaron el 2022, un año especialmente difícil para él.

Ed Sheeran también hablará de su infancia, de como su tartamudeo le generó inseguridades y pensó que nunca llegaría a ser un artista: «Ese tipo no crece para ser una estrella del pop. Es tan poco probable», se escucha, antes de que se proyecten imágenes del artista actuando frente a miles de personas.

Very excited to share this. Ed Sheeran The Sum Of It All, is a 4-part original documentary series coming to @DisneyPlus on 3rd May. Save the date 🍿

En el trailer, uno de los momentos más emotivos llega cuando el artista habla de su mejor amigo, Jamal Edwards, productor musical e hijo de Brenda Edwards, que murió trágicamente después de un paro cardíaco provocado por la cocaína y alcohol en febrero de 2022.

El artista también se emociona al hablar de Cherry Seaborn, su mujer, que aparece embarazada de los dos hijos de la pareja, Lyra, de dos años y Jupiter, de 10 meses. «Todo en mi vida mejoró mucho cuando Cherry entró en ella», dice ante de romper a llorar al recordar los problemas de salud que ha padecido en el último año.

El tráiler termina con Ed celebrando su cumpleaños, tocando en el escenario y disfrutando junto a un grupo de amigos mientras dice que «la vida puede ser impredecible», todo ello mientras adelanta que su próximo álbum de estudio, el sexto de su carrera, está a punto de ver la luz.

The highs, the lows, and everything in between.

Ed Sheeran: #TheSumOfItAll, a four-part Original docuseries, is streaming May 3 on #DisneyPlus. pic.twitter.com/hzXZzNVaoP

— Disney+ (@DisneyPlus) March 20, 2023