Ed Sheeran pone fecha de estreno a ‘Eyes Closed’, su nuevo single

Ed Sheeran continúa compartiendo detalles de su Subtract, su esperado nuevo álbum de estudio. Un disco con el que el artista británico pondrá el broche de oro a su etapa de Mathematics, para dar paso a una nueva etapa en su carrera en la música.

Poco a poco se van conociendo nuevos detalles del disco que completará esa pentalogía con nombres de signos matemáticos. Lo último ha sido que el artista británico ha revelado la fecha de estreno de Eyes Closed, como nuevo adelanto del álbum.

Eyes Closed será el primer adelanto del nuevo disco de Ed Sheeran en ver la luz. Una canción cuyo lanzamiento está programado para el próximo 24 de marzo, y que esconde una historia personal tras unos meses complicados, que el artista ha explicado a través de su cuenta de Instagram.

Eyes Closed is out 24th March. Pre-order the single now 💫 https://t.co/9f3xiME2bg pic.twitter.com/sO7uDE9OQq

— Ed Sheeran HQ (@edsheeran) March 15, 2023