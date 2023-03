Ed Sheeran pone fecha de estreno a ‘- (SUBTRACT)’, su nuevo álbum

No es ningún secreto que Ed Sheeran es considerado como uno de los artistas más queridos, reconocidos y exitosos de todo el mundo. Esto no es producto de la casualidad, ya que siempre ha tenido un don a la hora de reflejar historias con las que muchas personas se sienten identificadas. ¡Sus composiciones son pura magia!

Hace ya dos años desde que Ed Sheeran sacó a la luz Equals, su último disco hasta la fecha. A pesar de todo, y desde ese lanzamiento (e incluso antes), el británico ha estado trabajando en un nuevo trabajo discográfico. Es ahora cuando hemos podido saber no solamente cuál es su nombre, sino también cuándo verá la luz.

El título del nuevo disco de Ed Sheeran es – (SUBTRACT) y se estrenará el 5 de mayo de este mismo año. A través de una publicación en Instagram, el cantante y compositor ha querido dar la noticia. Pero, lejos de que todo quede ahí, también ha querido aprovechar la ocasión para sincerarse como nunca antes lo había hecho.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Ed Sheeran (@teddysphotos)

“Llevaba una década trabajando en Subtract, intentando esculpir el álbum acústico perfecto, escribiendo y grabando cientos de canciones con una visión clara de lo que creía que debía ser”, asegura Ed Sheeran en esta publicación en su perfil de Instagram. “Entonces, a principios de 2022, una serie de acontecimientos cambiaron mi vida, mi salud mental y, en definitiva, mi forma de ver la música y el arte”, añade.

Lejos de que todo quede ahí, Ed Sheeran quiso ir más allá: “Escribir canciones es mi terapia. Me ayuda a dar sentido a mis sentimientos. Escribía sin pensar en cómo serían las canciones, simplemente escribía lo que me salía”. Es por ello que, “en poco más de una semana, sustituí una década de trabajo por mis pensamientos más oscuros”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Ed Sheeran (@teddysphotos)

Por si fuera poco, el intérprete de Shape of you quiso pronunciarse sobre uno de los instantes más dolorosos de toda su vida: “En un mes, a mi mujer embarazada le dijeron que tenía un tumor, sin posibilidad de tratamiento hasta después del parto”. Por si fuera poco, añadió: “Mi mejor amigo Jamal, que fue como mi hermano, murió de forma repentina (…) Entré en una espiral de miedo, depresión y ansiedad. Sentía que me ahogaba”.

Mostrando su lado más honesto, a la par que vulnerable, Ed Sheeran se sinceró: “Como artista, no creía que pudiera presentar al mundo un trabajo que no representara exactamente dónde estoy y cómo necesito expresarme en este momento de mi vida. Este álbum es eso, es abrir la trampilla de mi alma”. Por lo tanto, estamos ante el disco más personal de la trayectoria profesional del británico. ¡Y por fin tenemos una cuenta atrás para disfrutar de él!