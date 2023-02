Ed Sheeran y Adele rechazan actuar en la coronación de Carlos III como Rey de Inglaterra

Buckingham Palace se prepara para la coronación de Carlos III como el nuevo Rey de Inglaterra. El sábado 6 de mayo tendrá lugar la coronación del monarca, que culminará al día siguiente, con un concierto en el Castillo de Windsor. Un concierto al que Ed Sheeran y Adele no acudirán, a pesar de la invitación de la Casa Real Británica.

El concierto de coronación será realizado por la BBC y los estudios de la BBC, y «reunirá a iconos de la música mundial y estrellas contemporáneas para celebrar la ocasión histórica», tal y como anuncia The Royal Family en un comunicado publicado en su página web.

Sin embargo, entre esos iconos finalmente no estarán presentes Ed Sheeran y Adele, dos de las estrellas británicas más reconocidas de las últimas décadas. A pesar de la petición del próximo monarca, ambos artistas han declinado la invitación.

Adele and Ed Sheeran have reportedly turned down performing at King Charles III’s coronation. pic.twitter.com/xmch021S8R

«Estaba muy interesado en que fueran parte del concierto», asegura un organizador del evento a OK Magazine. Dos ausencias muy sonadas y una sola explicación, pues mientras la ausencia de Ed Sheeran se debe a una cuestión de agenda, la de Adele no ha sido justificada.

Ed Sheeran tiene un concierto programado para el 6 de mayo en Texas, lo que imposibilita al artista británico sumarse al concierto de la coronación. En el caso de Adele, según el citado medio, la artista británica «rechazó la invitación sin explicación».

El miembro de la organización asegura que la negativa de ambos fue «una gran decepción», debido a que Adele y Ed Sheeran “son titanes de la industria del espectáculo y son esencialmente británicos, pero también conocidos en todo el mundo. Es una vergüenza», apunta la fuente al medio británico.

According to reports, Adele were invited to perform at King Charles’ Coronation concert but she turned down the invitation due schedule conflicts. pic.twitter.com/5h17RDK7m9

— Adele Charts (@AdeIeChart) February 19, 2023