Ed Sheeran lanza un mensaje motivador para los músicos que están empezando

Ed Sheeran continúa preparando su nueva gira, Mathematics Tour, que comenzará este mismo año. Un año que viene cargadito, pues también lanzará su esperado nuevo disco a lo largo de los próximos meses. No obstante, a pesar del éxito que le acompaña, ha querido rescatar un mensaje para motivar a los artistas emergentes.

El artista británico ha rescatado un mensaje de una entrevista del año 2023, para motivar a los artistas que están abriéndose paso en la complicada industria musical: “Hay siete mil millones de personas en este mundo y no hay nadie como tú, y no hay nadie que vaya a escribir canciones como tú, y nadie va a cantar como tú, siempre y cuando te mantengas exactamente tú mismo”, dice en el vídeo.

A continuación, el artista aconsejaba a sus seguidores que mientras estén en busca de su su voz “imita a la gente hasta cierto punto, para que te influya y te ayude a escribir canciones”, y continuaba diciendo que “una vez encuentres tu voz, hazlo y sigue con ella, y aunque suene raro y la gente te diga que no va a funcionar”.

En el vídeo, en el que se puede ver a Ed Sheeran en el año 2023, el artista termina asegurando que si apuestas por tu voz al final terminará funcionando porque “hay siete mil millones de personas en el mundo y a al menos a una le va a gustar tu música, aunque sea tu madre”.

Un mensaje que ha llegado al corazón de sus fans, debido a que la industria musical en la mayoría de los casos es muy complicada y aún más en los inicios, cuando eres un artista emergente y comienzas a labrarte un futuro en la música.

“Definitivamente me has inspirado mientras era difícil, Gracias Ed» o “Esto es oro. Es muy difícil encontrar tu voz en la música», son algunos de los mensajes que seguidores del artista británico han escrito en las redes sociales para agradecerle su valioso consejo.

