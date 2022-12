Ed Sheeran, ¿a punto de sacar a la luz su colaboración con Cradle of Filth?

Ed Sheeran y Cradle Of Filth podrían tener una colaboración entre manos. De hacerse realidad, se trata de una colaboración que llevaría gestándose varios años, pues desde hace tiempo se viene hablando de una colaboración entre el grupo y el artista británico.

Fue el pasado 2021, cuando el líder del grupo, Dani Filth, reveló que había estado en contacto con la estrella del pop y que Ed Sheeran Sheeran lo había invitado «a su lugar». Unas palabras que dieron a entender que habían estado juntos en el estudio.

“Creo que la colaboración de Ed Sheeran sería muy divertida. Creo que sería genial si lo hiciéramos por caridad porque al menos le daría un poco de credibilidad. Porque obviamente, para su público, sería como, ‘Oh, Dios mío, tiene a este tipo extraño y cómico’, y para mi público, sería como, ‘Oh, Dios mío, esto es un poco raro, ¿no es así? ¿eso?’ Pero creo que ese tipo de cosas, hoy en día, funcionan”, dijo en aquel momento.

Hace unos meses, concretamente en agosto de este año, el líder de la banda compartió que habían estado trabajando juntos, sin embargo, Ed Sheeran, al haber sido en padre, retrasó las sesiones de composición. «Ha hecho algo de eso, pero luego tuvo un bebé, y luego obviamente se desvió con eso y hizo lo que sea que hace Ed, que es tocar en espectáculos masivos en todo el mundo», dijo el líder del grupo.

“Él no está a nuestra entera disposición. Pero lo va a terminar, me asegura. En realidad, hablé con él recientemente», señaló. Y ahora, la artista ha compartido una imagen en la que aparece Ed Sheeran y el el productor Scott Atkins.

Una imagen en la que podrían estar insinuando en el pie de foto que habrían estado trabajando en la colaboración. “Hace poco más de una semana estaba almorzando con los muchachos poco probables, acababa de hacer algo divertido”, escribió en la publicación de Instagram.

