Lewis Capaldi emociona con el videoclip de ‘Pointless’, su nuevo single

El pasado viernes 2 de diciembre vio la luz Pointless, la esperada canción de Lewis Capaldi, que contó con la composición de Ed Sheeran. Se trata de una colaboración que nació de la gran amistad que mantienen ambos artistas británicos, y que tras su lanzamiento no ha tardado en convertirse en todo un éxito en las plataformas digitales.

«Todos los artistas británicos que tienen un disco número uno parecen tener a Ed Sheeran en las composiciones. Eso es una prueba de lo bueno que es», afirmó Lewis Capaldi durante la entrevista de la BBC en la que anunciaba el lanzamiento de esta colaboración.

Ahora, con la llegada de la Navidad, Lewis Capaldi ha vuelto a sorprender a sus fans, en esta ocasión con el lanzamiento del videoclip de Pointless. Un videoclip que se ha posicionado como el más emotivo de su carrera hasta la fecha.

everything is pointless without you 💔 xhttps://t.co/pcPXJJcEE6 pic.twitter.com/E5qBQPjcLm

— Lewis Capaldi (@LewisCapaldi) December 18, 2022